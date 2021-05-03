Войти | Зарегистрироваться
12:41

понедельник,
03 мая
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

У православных началась Светлая неделя

03.05.2021 / 11:45
У православных началась Светлая неделя
Источник: Центр информации УПЦ
Церковь призывает верующих причащаться на Светлой седмице каждый день

Первые семь дней празднования Пасхи у православных - Светлая седмица.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в этом году Светлая неделя продлится до 8 мая.

Пасхальная неделя, или Светлая седмица воспринимается Церковью как один день - день всеобщей радости и общения с Воскресшим Христом.

Церковь призывает верующих причащаться на Светлой седмице каждый день.

Все эти дни в храмах будут оставаться открытыми царские врата в знак того, что своей смертью Иисус Христос открыл людям дорогу в рай.

На время Светлой седмицы обычный во весь год пост по средам и пятницам отменяется.

В пятницу, когда совершается празднование иконы Божией Матери «Живоносный Источник», после литургии бывает, по обычаю, малое освящение воды.

Всю Светлую седмицу в храме возле Царских врат стоит особый хлеб - артос. Он освящается в первый день Пасхи и всю Светлую седмицу стоит перед иконой Спасителя, справа от Царских врат. Сохраняется традиция выносить артос во время ежедневных на Светлой неделе крестных ходов.

Артос символизирует невидимое присутствие Иисуса Христа с нами. Апостолы, согласно преданию, собираясь после Его Воскресения на трапезу, оставляли часть хлеба на столе для Христа, как всегда делали при Его земной жизни.

Раздается артос в субботу Светлой недели, после утреннего богослужения.

По давней традиции, любой желающий на этой неделе получит возможность забраться на колокольню и огласить округу колокольным звоном, поделившись таким образом с другими пасхальной радостью.

Начиная со дня Пасхи и до ее отдания (на сороковой день) верующие встречают друг друга пасхальным приветствием «Христос Воскресе!», «Воистину Воскресе!».

Всего празднование Пасхи продлится 40 дней - вплоть до Вознесения, которое в нынешнем году празднуют 10 июня.

Источник: Inpress.ua
Пасха, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 мая
2 мая
1 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.