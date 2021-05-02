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Предстоятель УПЦ поздравил верующих с праздником Пасхи

02.05.2021 / 22:25
Предстоятель УПЦ поздравил верующих с праздником Пасхи
Источник: Центр информации УПЦ
Архипастырь напомнил, что Светлое Христово Воскресение – это вечная Пасха, этот праздник славного Торжества, перехода от смерти к вечной жизни

Пусть свет жизни, засиявший от Живоносного Гроба, освещает все тропы нашего земного странствования и помогает побеждать все трудности, болезни и невзгоды, которые встречаются на пути земной жизни.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий сказал в своем видеообращении.

«Христос Воскресе! Сердечно поздравляю, братья и сестры, с наибольшим нашим христианским праздником Светлого Воскресения Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа», - поздравил Предстоятель УПЦ.

Архипастырь напомнил, что Светлое Христово Воскресение – это вечная Пасха, этот праздник славного Торжества, перехода от смерти к вечной жизни.

«Какая чудная и прекрасная любовь Бога к человеку! Человек согрешил и стал неспособным жить в Раю, тогда Божественная Любовь сходит с неба на землю и совершает спасение, и возвращает человеку потерянный Рай. Рай, который, как говорят святые отцы, после Воскресения Господня стал доступен для каждого человека. От нас требуется только одно: пожелать вернуться в Рай.

В эти дни мы смиренно благодарим нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа за то, что Он нас ради человек и нашего ради спасения сошел с Небес, воплотился от Духа Святого и от Пресвятой Девы Богородицы и вочеловечился, за то, что Спаситель на Кресте уничтожил наши грехи и Своим Святым Воскресением вернул нам вечную жизнь и блаженство.

Мы смиренно благодарим нашего Спасителя и Господа за то, что Он дал нам высокую честь веровать в Него и называться высоким именем христианина. И мы молимся, чтобы Господь дал нам мужество и решимость жить по Его святым заветам, которые выражаются по своей сути в двух заповедях любви: любви к Богу и любви к ближнему, – чтобы мы были христианами не только по названию, но и по жизни», - сказал Блаженнейший владыка.

В завершении Предстоятель пожелал всем здоровья, счастья, спасения и Божьего благословения.

«Пусть свет жизни, засиявший от Живоносного Гроба, освещает все тропы нашего земного странствования и помогает нам побеждать все трудности, болезни и невзгоды, которые встречаются на пути нашей земной жизни. Пусть Бог хранит всех вас! Воистину Христос Воскресе!», - подытожил Митрополит Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
Пасха, УПЦ, Митрополит Онуфрий
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