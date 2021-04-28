Обнародование Нескоромным "списка НАБУ" может сорвать проведение нужных Западу реформ, – Бортник

Об этом заявил политический консультант, директор Украинского института политики Руслан Бортник, комментируя так называемый "список НАБУ", обнародованный ранее бывшим замглавы СБУ Дмитрием Нескоромным, пишут Украинские новости.

В этот список попали депутаты, чиновники и бизнесмены, которые в будущем станут объектами расследований антикоррупционных органов.

"Список, обнародованный Нескоромным, выглядит достаточно правдоподобно. Возможно, это действительно те фигуры, которые находятся в фокусе внимания антикоррупционных структур, мотивированных западными партнерами. А, возможно, этот список — такое себе пугало. Но в любом случае, мне кажется, по итогам данной публикации правоохранительные органы должны провести какое-то расследование. Потому что если этот список имеет место, то это серьезное вмешательство в работу правоохранительных органов, нарушение суверенитета", — отмечает эксперт.

Поскольку в публикации отмечается, что фигурантами списка "займутся" после укрепления антикоррупционной инфраструктуры и завершения судебной реформы, его появление, по мнению политолога, может серьезно отразится на готовности депутатов голосовать за эти реформы.

"Появление такого списка дискредитирует позиции западных партнеров и их представителей в Украине, требующих сегодня провести судебную реформу под контролем внешних экспертов и предоставить больше полномочий и прав антикоррупционным структурам. И в такой ситуации это будет негативно влиять на готовность украинских элит поддерживать те реформы, которые сегодня продвигают западные партнеры", — отмечает он.

Он считает, что подобные угрозы и подобные списки уже привели к тому, что украинские элиты сопротивляются попыткам внешнего управления.

"Полагаю у украинских олигархов, у судейского корпуса, у многих представителей управленческого аппарата уже есть ощущение того, что их пытаются зачистить в угоду внешним игрокам и транснациональным компаниям. Поэтому, мне кажется, уже существуют какие-то формы объединения, неформальные союзы, которые создают серьезные проблемы для попыток внешнего управления, попыток переформатирования Украины в угоду внешним интересам", — отмечает он.

Напомним, ранее бывший замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный выложил список людей, которые в ближайшее время должны стать объектами внимания НАБУ. В него попали десятков депутатов Верховной Рады, ряд известных бизнесменов, чиновников и несколько членов Высшего совета правосудия. Как отмечается в самом начале составленного на английском языке документа, все они станут объектами "дополнительного расследования после укрепления антикоррупционной инфраструктуры и завершения судебной реформы".