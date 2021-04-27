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Крупнейшая фракция Европарламента выступила за расширение санкций против РФ

27.04.2021 / 14:53
Фракция Европейской народной партии (ЕНП), крупнейшая в Европейском парламенте, выступает за расширение санкций против России, в том числе отключение РФ от SWIFT и остановки газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте фракции перед началом пленарной неделе в Европарламенте.

В среду, 28 апреля, по инициативе ЕНП Европейский парламент обсудит, а затем проголосует за резолюцию, осуждающую наращивание российской военной мощи вокруг Украины, а также другие вопиющие нарушения прав человека и международного порядка Кремлем, в частности, дело Навального и нападение российских спецслужб на Чехию.

"Группа ЕНП считает коллективным долгом Европы подтвердить свою поддержку Украине и призывает государства-члены ЕС и Европейскую комиссию принять четкие и решительные меры против России в случае дальнейшей эскалации.

Это должно произойти путем немедленного прекращения импорта российской нефти и газа, остановки строительства трубопровода "Северный поток - 2", исключение России из системы SWIFT и замораживания счетов олигархов и запрета им въезда в ЕС".

Ранее глава фракции "Европейской народной партии" Манфред Вебер призвал направить "недвусмысленное послание российскому руководству" о ситуации на границах Украины.

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) указали России на срыв мирных усилий по урегулированию ситуации на востоке Украины и призвали прекратить военные провокации и эскалацию.

Источник

санкции, ЕС, РФ
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