Зеленский снова нападает на Медведчука, так как в ЕС и США признали эффективность Минских договоренностей

Об этом говорится в публикации на сайте «Голос UA».

«Министр борща Александр Ткаченко добился запрета в YouTube на территории Украины ZIK, 112 и NewsOne. В поиске их видео и прямые эфиры можно просмотреть, но переход на профиль канала показывает, что он – "недоступен в вашей стране". Блокировка ресурсов произошла ночью на 24 апреля и только на территории Украины. Именно такими методами в Офисе Президента продолжают бороться с оппозиционными СМИ, блогерами и политическими Telegram-каналами», – сообщается в статье.

Автор материала напоминает, что это произошло сразу после того, как Владимир Путин пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Москву для переговоров о российского-украинских отношениях. Кроме того, в публикации отмечается, что синхронно с «незаконным отключением YouTube-кнопок» активизировалась генпрокурор Ирина Венедиктова, заявив, что уголовное производство против народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука является «перспективным».

«Интересно, что речь идет не о госизмене и финансировании терроризма, которые "шьют" оппозиционному политику – тут перспектив нет. Зацепкой для Генпрокурора стало дело по нефтепродуктопроводу "Самара – Западное направление": 20 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о мерах по защите имущественных интересов государства. Проще говоря, бизнес отжали по беспределу, а Генпрокуратуре поручено придать ему видимость легитимности», – считает автор материала.

Также в опубликованном материале напоминается, что ранее Офис генпрокурора сообщил о подозрении трем руководителям инициативных групп общественного движения «Украинский выбор», лидером которой является Виктор Медведчук. Их подозревают в участии в организации и проведении незаконного «референдума» в Крыму.

«Посадками лидеру Оппо-платформы ("Оппозиционной платформы – За жизнь". – Ред.) Генпрокуратура стала угрожать после того, как Россия предложила Германии и Франции до 27 апреля обсудить перемирие на Востоке Украины, а местом встречи обозначила Донбасс, пригласив и Украину и ЛДНР (ЛНР/ДНР. – Ред.) к диалогу. То есть Зеленскому предложили, по сути, вернуться в "нормандский клуб" и начать мирные переговоры – именно то, что он обещал на выборах», – пишет информационный ресурс.

По мнению издания, Виктор Медведчук – единственный украинский политик, которого «зло и системно уничтожает зе-власть», при этом не обращая никакого внимания на остальных «украинских керманичей» типа Юлии Тимошенко или Петра Порошенко.

«Это означает одно: Медведчук и Ко представляют угрозу не просто рейтингам Зеленского, но и прежде всего США, которые диктуют свою волю Украине, – говорится в публикации. – Оппозиционер является открытым противником колонизации Украины, превращения страны в сырьевой придаток Запада, который уже сейчас лишает ее остатков политической и финансовой самостоятельности. Об этом сам политик и его сторонники прямо говорили в эфире телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина", которые первыми попали под санкционный удар».

Кроме того, в статье подчёркивается, что Виктор Медведчук выступает за прекращение войны на Донбассе, что совсем не выгодно киевскому режиму.

«На войну можно списать и локдаун, и провал вакцинации, и падение экономики, и безудержное мародерство зе-команды. Так делал Порошенко, также поступает и Зеленский. На этом фоне Медведчук с его мирными планами только мешал бизнесу. Более того, в глазах избирателя именно лидер ОПЗЖ смотрелся как лидер партии мира, мешая Зеленскому играть эту роль», – пишет «Голос UA».

Автор статьи дает понять, что новая атака на Медведчука «на сей раз уже не с помощью СНБО, а с помощью YouTube» была вызвана тем, что Зеленскому не удалось спровоцировать Россию, разыграв обострение конфликта на Донбассе. При этом еще лидеры ЕС и США, которые всецело поддерживают территориальную целостность Украины, во время общения с Путиным подтвердили, что не видят альтернативы Минским соглашениям.

«Если "нормандцы" в конце апреля таки соберутся на Донбассе и встретятся с жителями непризнанных республик, это будет прямое подтверждение со стороны Европы эффективности плана лидера украинской оппозиции», – говорится в публикации, а также уточняется, что в таком случае с лидера ОПЗЖ «автоматически снимутся все "приговоры" СНБО», так как Евросоюз не может поддерживать «финансиста террористов».

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что мирное урегулирование конфликта на Донбассе зависит полностью от политической воли Владимира Зеленского.

«Для того чтобы не было обострений, для того чтобы избежать их сегодня и в будущем, необходимо выполнение Минских соглашений, которые, в ходе разговора между Путиным, Макроном и Меркель были признаны безальтернативными», – подчеркнул парламентарий.