Ермак считает, что "замораживание" конфликта на востоке Украины станет "бомбой замедленного действия"

Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

«Очень плохо. Пример Нагорного Карабаха и других точек свидетельствует о том, что это бомба замедленного действия», - сказал Ермак, отвечая на вопрос о его личном отношении к такому варианту развития событий.

При этом он добавил, что не исключает такого сценария, но очень не хотел бы его. «И мы прилагаем все усилия, чтобы этого никогда не было», - заверил руководитель ОП.

Ермак также добавил, что для команды Президента мирный процесс является абсолютным приоритетом.

Напомним, президент Владимир Зеленский 2 апреля заявил, что украинская армия может дать отпор любому, однако мир на востоке Украины будет достигаться дипломатическим путем.

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