Ермак считает, что "замораживание" конфликта на востоке Украины станет "бомбой замедленного действия"

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15:46
Пандемия коронавируса усиливается - ВОЗ
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15:14
Евросоюз уже летом откроет границы для вакцинированных – глава Еврокомиссии
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17:19
В COVID-больнице в Багдаде вспыхнул пожар, 23 пациента погибли
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16:17
В ЕС планируют достичь коллективного иммунитета от COVID уже к середине лета
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15:15
Пентагон считает заблаговременным говорить об отводе российских войск
- 15:46
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Субсидий "на шару" уже не будет: требования для получения выплат усиливают20.04.2021 / 09:26Последние новости рубрики
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12:50
Поставщики начали объявлять цену годового тарифа на газ для населения с 1 мая – от 10,8 грн до 13,5 грн/куб. м
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16:53
Минфин предлагает втрое поднять налог на выбросы CO2 и вдесятеро за 8 лет – на сбросы в воду
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16:05
Клієнтоорієнтованість й детінізація економіки: що пропонує потенційний очільник ДПС Кіровоградщини Вірієнко
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12:51
Всемирный банк в мае рассмотрит проекты в Украине по образованию и столичному транспорту на $238 млн
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11:18
Зеленский призвал предпринимателей и работников в "красных" зонах активнее подавать заявки для получения госпомощи
- 12:50
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09:08
В Стамбуле высадили 8 миллионов тюльпанов
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10:13
На берегах Бугского лимана зацвели дикие ирисы
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07:05
В Харькове открылась выставка работ мастеров по изготовлению писанок "Пасхальное чудо"
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12:04
В Нью-Йорке приготовили "амбассадорский" борщ
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10:24
В Турции во время раскопок во дворце Топкапы нашли галерею римского периода
- 09:08
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