Взрыв на Позняках: объявлено подозрение 5 служащим "Киевгаз"

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура

26 апреля по результатам расследования первому заместителю председателя правления АО "Киевгаз", трем главным инженерам управлений эксплуатации газового хозяйства и начальнику службы охраны труда АО "Киевгаз" сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии, лицом которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель людей.

Согласно заключению комплексной судебной экспертизы должностные лица АО "Киевгаз" при осуществлении поверки бытовых счетчиков газа в доме по ул. Соломии Крушельницкой, 1, допустили нарушения требований ряда нормативно-правовых актов в части установления технологической перемычки (байпаса) во внутридомовой газопровод вместо снятого счетчика газа.

В результате нарушения вышеупомянутых норм законодательства 21 июня 2020 года произошел взрыв газа, который привел к обвалу конструкций десятиэтажного многоквартирного жилого дома, гибели 5 человек и травмированию 3 человек.

Кроме того, вследствие потери жилья жителям дома был причинен материальный ущерб на общую сумму более 53 млн грн.

Для вышеуказанных пятерых подозреваемых прокуратура будет просить суд о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с обязанностью носить электронное средство контроля.

Указано также, что кроме этого, принимаются меры для заочного сообщения о подозрении еще одному лицу, которое с августа 2020 года находится на временно оккупированной территории Луганской области.

Напомним, в июле 2020 года глава Нацполиции Игорь Клименко говорил, что полиция вот-вот получит результаты экспертиз в рамках расследования уголовного дела о взрыве дома в Дарницком районе Киева, после чего следствие сможет выдвинуть конкретные подозрения.

21 июня, в воскресное утро, в столице по улице Соломии Крушельницкой 1/5 (Позняки) произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. В результате обрушения части дома погибли 5 человек, поисково-спасательные работы завершили 23 июня.

Прокуратура возбудила дело по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).

Основная версия следствия, по словам заместителя главы МВД: взрыв мог произойти из-за несоблюдения технологий поверки счетчиков.

Поврежденный взрывом жилой дом в Дарницком районе столицы должны полностью демонтировать.

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