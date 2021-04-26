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У православных началась Страстная седмица

26.04.2021 / 16:11
У православных началась Страстная седмица
Источник: Центр информации УПЦ
В Великий Понедельник Церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа Прекрасного, из зависти проданного братьями в Египет

Страстная седмица - последняя неделя перед Пасхой, посвященная последним дням земной жизни Христа, Его страданиям, распятию, крестной смерти, погребению.

В этом году Страстная седмица продлится с 26 апреля по 1 мая, сообщает Центр информации УПЦ.

В Великий Понедельник Церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа Прекрасного, из зависти проданного братьями в Египет. В этот день вспоминается иссушение Господом бесплодной смоковницы, служащей образом лицемерных книжников и фарисеев, которые не принесли истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел.

В Великий Вторник Церковь вспоминает притчу Христа о десяти девах, о талантах. Этими воспоминаниями Церковь особенно призывает верующих к духовному бодрствованию, к целесообразному употреблению дарованных способностей и сил, особенно на дела милосердия.

В Великую Среду вспоминается жена-грешница, омывшая слезами и помазавшая драгоценным миром ноги Спасителя, когда Он был на вечери в Вифании в доме Симона прокаженного, и этим приготовившая Христа к погребению. Здесь же Иуда решился предать Христа иудейским старейшинам за 30 сребреников - сумму, достаточную по тогдашним ценам для приобретения небольшого участка земли даже в окрестностях Иерусалима.

В четверг Страстной седмицы вспоминается в богослужении Тайная вечеря, на которой Господь установил Таинство Святого Причащения. В Великий Четверг все православные причащаются Святых Христовых Таин

Великая Пятница посвящена воспоминанию осуждения на смерть, Крестных страданий и смерти Спасителя. В богослужении этого дня Церковь как бы становится к подножию Креста Христова. На утрени, она служится в четверг вечером, читаются 12 Евангелий Святых Страстей - 12 отрывков, в которых рассказывается о предательстве Иуды, суде над Христом и Распятии Христа. Утром в Великую Пятницу служатся Царские часы. Это день строгого поста, до выноса Плащаницы никто не вкушает пищи, и великой скорби. В конце вечерни Великой Пятницы совершается обряд выноса Плащаницы Христовой с изображением положения Его во гроб, после чего читается канон о распятии Господнем и на плач Пресвятой Богородицы, затем верующие прикладываются к Плащанице с пением тропарей.

В Великую Субботу Церковь воспоминает погребение Иисуса Христа, пребывание Его тела во гробе, сошествие душою во ад для возвещения там победы над смертью и избавления душ, с верою ожидавших Его пришествия, и введение благоразумного разбойника в рай.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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