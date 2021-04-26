В Горловке более 500 детей молились на Литургии в соборе УПЦ

В Горловке в Вербное воскресенье более пятисот учеников воскресных школ и певчих детских хоров епархии участвовали за Литургией в Богоявленском кафедральном соборе УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на gorlovka-eparhia.com.ua, богослужение по случаю 5-летия со дня первой литургии в соборе возглавил митрополит Горловский и Славянский Митрофан.

«Детская» Литургия в Вербное воскресенье в Горловке уже стала традицией. Как во время входа Господня в Иерусалим иудейские дети прославляли Христа, так современные дети в кафедральном соборе помогают в алтаре и поют на клиросе, отметили в епархии», - отметили в епархии.

Песнопения исполняли два молодежных и четыре детских хора, которые в своих храмах самостоятельно поют службы.

Владыка поблагодарил детей за пение и искреннюю молитву, а взрослых призвал учиться у детей правильному отношению к миру.

«Когда Господь входил в Иерусалим, одними из первых Его встретили и узнали дети. Они говорили те слова, которые многократно в сегодняшний день повторяем мы: «Осанна в вышних! Благословен Грядый во имя Господне!». В этот день дети, их чистота, простота и способность познавать мир так, как это не могут делать взрослые, становятся примером для всей Церкви, для всего рода человеческого.

Быть детьми - это значит любить всё, что дал тебе Отец, любить Отца и жить по Его воле. Нам всем в сегодняшний день Церковь предлагает такими детьми стать: встретить своего Спасителя чистой душой и чистым сердцем, открыть его навстречу Ему и жить в Его доме так, как и подобает жить детям. Вспомнить о своем сыновстве, о том, что все мы дети Отца Небесного, с чистым сердцем быть с Ним в дни Страстной седмицы и встретить праздник Светлого Воскресения Христова я желаю всем вам в сегодняшний праздничный день!», - сказал митрополит Митрофан.