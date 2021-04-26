Правительство не будет менять модель адаптивного карантина на майские праздники – Шмыгаль

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Приближаются важные для украинцев праздники, и важно, чтобы радость от их празднования не омрачил рост заболеваемости. Правительство не будет на майские праздники менять модель адаптивного карантина, поскольку он демонстрирует свою действенность: на этой неделе из "красной" зоны уже вышли Черновицкая и Одесская области, где стабилизировалась динамика заболеваемости. На следующей неделе к ним могут присоединиться еще несколько областей", - написал Шмыгаль в Facebook 25 апреля.

Премьер сообщил, что на текущей неделе обсудил вопрос соблюдения карантина с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций в преддверии праздника Пасхи. "Мы ценим и благодарим ее членов за понимание и содействие в противодействии распространению коронавируса", - отметил глава правительства.

Он призвал граждан Украины проявить ответственность, осторожность и избегать массовых скоплений на праздники. "Соблюдение каждым из нас простых противоэпидемических мер может уберечь жизнь и здоровье сотен людей", - подчеркнул Шмыгаль.

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