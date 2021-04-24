ОПЗЖ: Украинская власть продолжает наступление на свободу слова путем жесткой цензуры и внесудебных расправ

Об этом сообщили в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В заявлении политсилы уточняется, что видеоматериалы, размещенные на данных каналах, остаются доступными для жителей других стран, что является неопровержимым доказательством того, что контент каналов соответствуют нормам YouTube.

«Эта блокировка ‒ расправа со свободой слова. И проводится она по просьбе украинской власти, адресованной ее заокеанским хозяевам и вызванной только одной причиной: антинародная и преступная власть Зеленского довела страну до такой катастрофической ситуации и в борьбе с коронавирусом, и в вопросе прекращения вооруженного конфликта на Донбассе, и в экономике, социальной сфере, внешней политике, что больше не может позволить гражданам Украины свободный доступ к информации, а потому вводит жесткую цензуру, устанавливаемую путем узурпации власти и внесудебных расправ», – говорится в заявлении ОПЗЖ.

В партии добавили, что в Соединенных Штатах Америки подобные действия трактовались бы как посягательство на свободу слова, что является нарушением конституции США. Но нарушение Конституции нашего государства, по мнению представителей ОПЗЖ, никого беспокоит.

«Преследуя оппозицию и независимые СМИ в стране, власть действует вне правовых рамок, прибегая к "информационной интервенции" – привлечению иностранных субъектов для политической расправы с инакомыслящими на территории Украины. А это предательство своей страны, предательство своего народа и уничтожение суверенитета Украины, которым власть расплачивается за информационное киллерство», – подчёркивается в заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, убеждая Президента в его исключительном праве принимать противозаконные решения. При этом политик подчеркнул, что за такие решения неизбежно придется нести ответственность.