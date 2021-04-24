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В Ровенской епархии УПЦ издали детский молитвослов на украинском языке

24.04.2021 / 21:10
В Ровенской епархии УПЦ издали детский молитвослов на украинском языке
Источник: Центр информации УПЦ
Эта книга создана за счет благотворительных пожертвований по благословению митрополита Ровенского и Острожского Варфоломея

В Ровенской епархии Украинской Православной Церкви к празднику Светлого Христова Воскресения издали «Православный молитвослов для детей» на украинском языке.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Ровенской епархии, молитвослов предназначен для учащихся воскресных школ и будет распространен по храмам и монастырям епархии.

Эта книга создана за счет благотворительных пожертвований по благословению митрополита Ровенского и Острожского Варфоломея.

Автором украинской транскрипции и составителем молитвослова стала прихожанка Свято-Пантелеимоновского храма УПЦ в Ровно Алла Юрьевна, которая работает преподавателем в местном университете.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Ровенская епархия, молитвослов
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