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Кутуев: Медведчук импонирует тем, что привносит в политический дискурс правоту и аналитичность

23.04.2021 / 11:46
Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук импонирует как политик тем, что привносит правоту и аналитичность в политический дискурс.

Об этом в эфире «Першого Незалежного» заявил профессор социологии Павел Кутуев.

«Высказывания Медведчука это не пропаганда, а глубокий, четкий и рациональный анализ того, что происходит в обществе, политике и экономике страны. И это очень важно, поскольку, к большому сожалению, последние два года в Украине продолжается информационный шум, который нас окружает и который, как надеялись украинцы, закончится с президентскими выборами», – считает эксперт.

Профессор напомнил о недавнем интервью Виктора Медведчука ведущему польскому изданию Rzeczpospolita.

«Это тоже очень важный индикатор. Мировые медиа обращаются к лидеру оппозиции. Это показывает, что они понимают, кто есть кто в украинской политике, и что именно Медведчук – лидер оппозиции, и что эта оппозиция очень влиятельна. На что указывает Медведчук в интервью? Цифры грустные, но они объясняют динамику общественного мнения и негативные установки наших граждан по отношению к уровню их благосостояния», – заявил Кутуев.

Эксперт обратил внимание и на то, что политика Президента Владимира Зеленского является продолжением политики экс-президента Петра Порошенко в плане экономического падения.

«ВВП упал на 15%, экспорт – более чем на 20%, инвестиции в Украину упали в полтора раза. Что выросло? В три раза вырос внешний долг, тарифы от 800 до 1200%, внутренний долг растет, а зарплата выросла всего на 6%», – привел статистические данные Павел Кутуев.

Медведчук, Кутуев
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