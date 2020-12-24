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Американские СМИ одновременно взяли интервью у Зеленского и Медведчука, чтобы узнать мнение ключевых фигур украинской политики, - Кутуев

25.12.2020 / 13:58
Американские СМИ не просто так одновременно взяли интервью у президента Владимира Зеленского и председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом пишет в своей колонке на сайте официального партнера The Financial Times - делового издания "Капитал" - доктор социологических наук, профессор НТУУ "КПИ им. И. Сикорского" Павел Кутуев.

"Отчет о выполненном "домашнем задании" и список просьб к американскому Санта-Клаусу - вот главное впечатление об интервью ЗеленскогоThe New York Times", - констатировал ученый.

Кутуев обратил внимание, что если американские СМИ откровенно троллят Зеленского, то к Медведчуку относятся с подчеркнутым уважением.

"Неудивительно, что в конце американский журналист начал откровенно троллить Зеленского, спрашивая, что еще он хотел бы попросить у политической элиты США? А, как мы понимаем, если американские СМИ троллят украинского политика, это означает, что они не воспринимают его всерьез. Просто сравните с интервью Виктора Медведчука для Bloomberg, которое вышло практически одновременно. Если Зеленского откровенно троллят, то Bloomberg демонстрирует уважение к Медведчуку, постоянно подчеркивая его статус ("лидер", "председатель ОПЗЖ", "ключевая фигура", "магнат")", - аргументировал профессор.

"Не говоря уже о том, что Bloomberg прямым текстом связывает успехи ОПЗЖ именно с деятельностью Медведчука", - подчеркнул он.

Кроме того, отметил Кутуев, очевидно, что многое из интервью Медведчука осталось off the record (как говорится, "за кадром").

"Можно только предполагать, что он мог говорить о том, какие действия собирается предпринимать, чтобы решить вопрос с доставкой вакцины"Спутник V" в Украину, а также как будет развивать свою инициативу "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина - Россия - Франция - Германия", - предположил доктор социологических наук.

"Интервью Зеленского и Медведчука и по содержанию перекликаются между собой - это фактически президентский круг тем: отношения с Россией и США, мирное урегулирование на Донбассе, вакцина от коронавируса и т. д.", - пояснил ученый.

Павел Кутуев резюмировал, что американские СМИ специально одновременно взяли интервью у Владимира Зеленского и Виктора Медведчука, чтобы узнать мнение ключевых фигур украинской политики.

"Фактически политическая элита США благодаря интервью в The New York Times и Bloomberg узнала мнение двух ключевых фигур, которые отстаивают противоположные политические позиции и имеют свое собственное видение насчет того, как должна развиваться Украина", - заключил доктор социологических наук, профессор НТУУ КПИ Павел Кутуев.

Медведчук, Зеленский, Кутуев
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