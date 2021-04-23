Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО: список

Об этом свидетельствует Указ президента №169

Речь идет о таких физических лицах:

Амирханян Араик Хачикович – имеет гражданство Украины и Армении, владелец строительных компаний, является фигурантом ряда производств, подозревается в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах.

Куршутов Сеяр Османович – гражданин Украины, бизнесмен;

Черепинский Александр Ефимович – гражданин Украины, бизнесмен, фигурировал в журналистских расследованиях о махинациях на закупках в Николаевском и Запорожском аэропортах

Кукоба Эдуард Яковлевич – гражданин Украины, бизнесмен;

Доронин Олег Владимирович – гражданин Украины, бизнесмен;

Мелконян Тигран Сасуникович – гражданин Украины;

Полуситок Владимир Михайлович – гражданин Украины, ранее работал на Львовской таможне.

Аминев Денис Марселович – гражданин Украины, экс-сотрудник Одесской таможни, фигурировал в деле кражи 37 контейнеров с нерастаможенным грузом с Одесского порта;

Сердюк Сергей Павлович – гражданин Украины, несколько лет назад работал в органах прокуратуры, фигурировал в деле о краже 37 танкеров из порта Одессы.

Грибанов Михаил Александрович – гражданин Украины, бывший руководитель Одесской таможни, уволен в 2020 году, пытался восстановиться в должности через суд.

Попов Андрей Юрьевич – гражданин Украины;

Богданов Олег Валерьевич – гражданин Украины, работал заместителем начальника оперативного управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями – начальником отдела производства по делам о нарушении таможенных правил Киевской межрегиональной таможни Миндоходов;

Дворак Юрий Николаевич – гражданин Украины, бывший руководитель Киевской таможни, перед этим работал в Государственной фискальной службе, попадал под люстрацию.

В результате применения санкций против этого перечня лиц их активы будут заблокированы, они будут ограничены в торговых операциях, не смогут выводить капитал за пределы Украины и др. Санкции введены на три года.

Также под санкции попали 95 юридических лиц, в частности, связанных с указанными выше физическими лицами.

Речь идет следующих компаниях: ЧП "Полтавабудцентр", ООО "Миколаивбудцентр, ООО "СПМК - 17", ООО "Финбизнесгруп", ООО "Гранит - 001", компания "Нарек Яхтинг Лимитед", ЗАО" Первомайский специализированный карьер", ООО "М-СТРОЙ ГРУПП", Консорциум" Дорлидер", ООО "Строительная компания "Дорлидер", Представительство "Fermak Insaat Taahhut Anonim Sirketi", ООО "Строительная компания "Дорлидер", ООО "Гранит-001", ООО "Гранд Винд", ООО "Полекс Экспресс", Частное предприятие "Магистраль автотранзит-плюс", ООО "Магистраль автотранзит-сервис", ООО "Гэлакси плюс", ООО "Каррор", ООО "ТК Морис", ООО "Медисона".

В списке также есть ООО "Галакси Техноопт", ООО "Профитекс ЛТД", ООО "Новиопт", ООО "Микрохим Синтез", ООО "Швейная Фабрика", ООО "Креатив Проджект", ООО "Блейд Агротранс", ООО "Дисери", ООО "Динес Торг", ООО "Бастион Партнер", ООО "Джастин Трейд", ООО "Терган ЛТД".

Такие же ограничения будут касаться ООО "Е8К", ООО "Ритм", ООО "Прогресс-Трейдинг", ООО "Дейли Проперти Менеджмент", ООО "Вилла Дель Ре", ООО "Ворд Трейд", ООО "Стандарт ОТ", ООО " Мидеус Лимитед ", ООО "Парма Люкс", ООО "УКРТОРГПРОМСНАБ", ООО "Нест ТРТ", ООО "Микмарор", ООО "Инновбудтрейд", ООО "Тортел Плюс", ООО "Компания Авто-воз", ООО "Скай-Лайн", Научно-исследовательский консультационный менеджерский центр "Оптимус", ЧП "Центр экологической безопасности", ООО "Львовская фармацевтическая фабрика", ООО "Максимум плюс", ООО "Ярославна", ООО "Янина", ООО "Т.Д.В. Виробництво", ООО "Торговая компания "Система", ООО "Светлица", ООО "Доротея", Общество с ограниченной ответственностью - Фирма "Галицкий Бескид", ООО "Варден Торг".

Кроме того, СНБО ввел санкции против ООО "Виконд ЛТД", ООО "РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО "Грузия-СТИЛЬ", ООО "Примара", ООО "Авентус-Оптторг", ООО "Ардинг", ООО "Форно", ООО "Лезар", ООО "Фуд трейд плюс", ООО "Тарлев", ООО "Борнес Групп", ООО "Авто-Импортер", ООО "Техлогистикпро", ООО "Ориентекс Продакшен", ООО "Шефикс Групп", ООО "Бипавер", ООО "Лайт торг Лимитед", ООО "Фортсет", ООО "Ингулец", ООО "Голденрайз", ООО "Альфа Союз 2014", ООО "Евклаз", ООО "Фирма Сэвидж", ООО "Магистар-СГ", ООО "Гольдман Спред", ООО "Агросектар", ООО "Альтаарих", ООО "Надежный брокер", ООО "Нейслимс", ООО "Техноопт ЛТД", ООО "Интермедиа Компани", ООО "АДВЕНА компани", ООО "Пробайк Плюс", ООО "Броклис", ООО "Севиль", ООО "Карго БИ ЭНД Даблью".

Напомним: 15 апреля стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны внедрит вторую часть санкций против контрабандистов.

На заседании Совета национальной безопасности и обороны ввели санкции против топ-десятки украинской контрабанды.

В СНБО назвали топ-10 контрабандистов, против которых ввели санкции.

После этого от работы отстранили более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых – 17 руководителей таможен и таможенных постов.

14 апреля СМИ сообщали, что правительство готовит процедуру депортации трех бывших граждан Украины в соответствии с одобренными СНБО санкциями за контрабанду.

Источник