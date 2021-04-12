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Митрополит УПЦ рассказал, как проблемы могут стать лекарством для души

12.04.2021 / 12:40
Митрополит УПЦ рассказал, как проблемы могут стать лекарством для души
Источник: Центр информации УПЦ
Помогая в делах, которые, казалось бы, не имеют отношения ко спасению души, Он, тем не менее, воздействует на наше сознание

Страдания и проблемы могут стать лекарством для души и приблизить человека к Богу.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Наша душа, как пишет Тертуллиан, по своей природе христианка, но, потерявшись в мире чувственных иллюзий и греховных страстей, она заблудилась и ищет покоя не в Боге, а на стороне. Те страстные радости, которые она там будет находить, никогда не дадут ей полноты счастья, потому что мы созданы Богом и только в Боге можем обрести настоящее, а не мнимое счастье. Чтобы наставить нас на путь истинный, нашему Небесному Отцу приходится применять горькие лекарства в виде скорбей, бед и лишений», - отметил владыка.

По его словам, когда человеку неоткуда ждать помощи, он идет в храм и просит ее у Бога и «постепенно, капля за каплей, в его душу может войти благодать, которая сделает его духовное зрение яснее, а сердце чище».

Митрополит Лука привел пример из медицинской истории, когда академик Евгений Чазов, леча Юрия Андропова, который не признавал проявления у него кардиоболезни, с помощью пластыря с нитроглицерином на руке, помогал его сердцу.

«Подобным образом с нами поступает и Бог. Помогая в делах, которые, казалось бы, не имеют отношения ко спасению души, Он, тем не менее, воздействует на наше сознание. Оно меняется и становится ближе к духовной жизни. А бывает и наоборот – для того, чтобы прийти к таким же результатам, Господь разрушает внешнюю жизнь человека, крушит его здоровье, делает судьбу трагичной, но, в конце концов, приводит его к вечной радости, которую Он уготовал для каждого из нас», - подчеркнул владыка Лука.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Лука
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