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Блинкен заявил, что COVID-19 вышел из-под контроля быстрее из-за действий Китая

13.04.2021 / 10:47
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил: из-за того, что Китай не обеспечил настоящей прозрачности, вирус COVID-19 вышел из-под контроля.

Об этом сообщают Reuters и Politico со ссылкой на интервью Блинкена телеканалу NBC

Прямая речь: "Я думаю, что Китай знает, что на ранних стадиях COVID не делал того, что нужно было сделать, а именно - в режиме реального времени предоставлять доступ международным экспертам, в режиме реального времени обмениваться информацией, в режиме реального времени - обеспечить настоящую прозрачность".

В результате, по словам Блинкена, вирус "вышел из-под контроля быстрее и, я думаю, с гораздо более разрушительными последствиями, чем могло бы быть в противном случае".

В опубликованном отчете ВОЗ, написанном совместно с китайскими учеными, речь шла о том, что вирус, вероятно, передавался от летучих мышей человеку через другое животное, и утечка в лаборатории был "крайне маловероятной". Когда был опубликован отчет, США, ЕС и другие страны призвали Китай дать независимым экспертам полный доступ ко всем данным о вспышке болезни.

Блинкен сказал, что важно получить более убедительный отчет о том, как началась пандемия.

Напомним: 14 января в Китай прибыла команда международных экспертов ВОЗ, которая должна была исследовать происхождение пандемии COVID-19.

В феврале стало известно, что власти Китая отказались предоставлять экспертам ВОЗ первичную информацию о ранних случаях заражения коронавирусом.

Согласно отчету ВОЗ, ученые определили 4 вероятные сценарии передачи коронавируса: от летучих мышей к человеку через промежуточное животное; непосредственно от летучих мышей к человеку; через продукты; через панголиноподобные (ящеры).

Источник

коронавирус, Блинкен
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