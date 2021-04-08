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Минздрав просит дополнительно 6,5 млрд грн на вакцинацию в госбюджете-2021

08.04.2021 / 14:12
Министерство здравоохранения просит дополнительно 6,5 млрд грн на вакцинацию в госбюджете-2021, сообщил глава ведомства Максим Степанов.

"Когда формировался бюджет на 2021 год мы предлагали цифру 15,1 млрд грн (на закупку вакцин - ИФ), получили 4 млрд грн. И четко определили: при необходимости сразу же будут найдены соответствующие средства и перечислены на потребности дополнительных доз вакцин. На сегодня эта необходимость ориентировочно составляет 6,5 млрд грн", - сказал он в ходе правительственного заседания 7 апреля.

Источник

вакцинация, Минздрав
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