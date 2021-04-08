Правозащитник назвал внутренние санкции убийством правосудия

Об этом в комментарии изданию "Закон и Бизнес" заявил сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

"Санкции — это международно-правовой механизм политического характера, который применяется одним государством против другого, поскольку другого способа борьбы с его враждебным влиянием просто нет, - отметил он. - Что же касается своих граждан и юридических лиц, то есть различные механизмы привлечения к ответственности — от административных до уголовно-правовых".

Правозащитник называет это наказанием без доказанной вины: "Просто и эффективно: назначить "преступников" административным решением на основании Закона "О санкциях" крайне сомнительного юридического качества. "Преступников", потому что санкции имеют характер наказания за уголовное преступление", - пояснил Е. Захаров.