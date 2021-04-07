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Российский телеканал СТС, транслирующий сериал «Квартала 95», уже год под санкциями СНБО

07.04.2021 / 12:46
Российский телеканал СТС, транслирующий телесериал «Папик» производства студии «Квартал 95», находится под украинскими санкциями с мая 2020 года.

Об этом говорится в решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года, передают «Українські Новини».

В документе отмечено, что по отношению к ООО «СТС Медиа» применяется блокировка активов, ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций, а также операций по переработке с предприятиями-резидентами.

Кроме того, к компании применяется: предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или приостановление действия лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности; запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины.

Помимо этого, вводится прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами; аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.

Данное решение СНБО предусматривает, что санкции будут действовать до 2023 года.

На этот же факт обращает внимание экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

«Вы не поверите, но компания Зеленского «95 квартал» нарушает санкции СНБО, введенные Президентом Зеленским в мае 2020 года против русского телеканала СТС», – пишет Лукаш в своем Telegram-канале.

По словам политика, на российском СТС успешно стартовала премьера нового сезона сериала «Папик».

«А согласно указу по введению санкций СНБО, с «СТС медиа» надо было ограничить торговлю, прекратить выполнять обязательства, культурный обмен и развлекательные программы», – указала Елена Лукаш.

То есть, констатирует экс-министр, показ телесериала «Папик» производства студии «Квартал 95» нарушает сразу четыре пункта решения СНБО.

«Наверняка «Квартал 95» торговал с телекомпанией страны-агрессора через хорошего европейского посредника. Но по факту выходит, что компании Зеленского можно не выполнять санкции Зеленского», – подытожила политик.

Лукаш, Квартал 95, СТС
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