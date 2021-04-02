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Во Франции объявили третий локдаун: закрывают школы и запрещают путешествия

02.04.2021 / 17:56
С 3 апреля во Франции начнет действовать третий общенациональный локдаун.

Об этом сообщает The New York Times

В частности, школы и второстепенные предприятия будут закрыты по всей стране, поездки между регионами будут запрещены. Мероприятия на свежем воздухе будут ограничены местами в пределах 6 миль от дома (9,6 км). Студентам университетов, как и раньше, будет разрешено заниматься один день в неделю.

Отмечается, что эти ограничительные меры не такие строгие, как прошлогодние.

Новые ограничения начнут действовать в субботу и продлятся четыре недели.

Во вторник Франция сообщила, что впервые с апреля прошлого года в отделениях интенсивной терапии страны находилось более 5 тысяч человек. Во Франции за последнюю неделю в среднем регистрировалось около 37 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 в день.

Сообщается, что около 8,5 млн человек, или около 13% населения Франции, получили по крайней мере первую дозу вакцины. Правительство надеется вакцинировать 10 млн человек к середине апреля, 30 млн к лету, а все население страны - до осени.

Ранее сообщалось, что введение нового локдауна связано с быстрыми темпами распространения во Франции "британского" варианта коронавируса и его нового штамма из ЮАР.

Источник

карантин, Франция, локдаун
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