Производство вакцины на украинских заводах, которое организовал Медведчук, противоречит плану Запада по сокращению населения, - эксперт

Так блогер Михаил Мищишин прокомментировал в Facebook дневную статистику по заболеваемости COVID-19.

«Вот, клоуны! Нас разводят, шо тех лохов. Хорошо господину Зеленскому. Он не лох. А ты? Россия. Число заболевших за сутки - 9 тысяч человек. Украина. За сутки - 17 тысяч человек. Практически в два раза больше. Это при том, что население России раз в 5-7 больше, чем в Украине», - обратил внимание блогер.

Мищишин отметил, что власть во главе с Зеленским отвергла вариант производства вакцины «Спутник V» на заводе «Биолек» в Харькове.

«Вы ж врите, да не завирайтесь. Тут тебе и вакцину испытывают на россиянах, как на кроликах. И западные вакцины лучше. И завод нам по производству «Спутника» в Харькове не нужен», - эмоционально отреагировал блогер.

При этом Мищишин подчеркнул, что Украина так и не получила западные вакцины, которые обещала власть во главе с Зеленским.

«Пусть западные вакцины и лучше. Только вот где они? Где результат вакцинации, выраженный в снижении числа заболевших? С интересом жду, когда наша власть перестанет нам тотально лгать. Понимаю, что не дождусь. Им отступать уже некуда. Поки сонце зійде, роса очи виїсть», - констатировал блогер.

По мнению Мищишина, власть во главе с Зеленским обманывает украинцев, чтобы скрыть антиукраинскую сущность Майдана.

«Им нужно лгать, чтобы прикрыть всю кощунственную и злонамеренную антиукраинскость Майдана, горячо этими голубыми воришками поддерживаемую, продолжать весело и залихватски грабить нас, и ещё и уцелеть при этом, как их старшие товарищи, которые сегодня взирают на нас уже с небес Израиля, Европы и Америки», - резюмировал блогер.

А политический эксперт Светлана Кушнир выдвинула версию, что власть во главе с Зеленским провалила вакцинацию, потому что на самом деле решает две задачи - сокращение населения и завоевание рынка сбыта для западных фармакологических компаний.

«А, может, это не провал вакцинации? Может, так с самого начала задумано? И таким способом «зеленые» решают сразу две задачи - сокращение населения (а зачем столько ртов «аграрной сверхдержаве»?!) и завоевание рынка сбыта для фармацевтических транснациональных компаний», - прокомментировала она.

«Но производство вакцины на украинских заводах, которое организовал Виктор Медведчук, противоречит плану Запада по сокращению населения», - подчеркнула эксперт.

Кушнир отметила, что завод «Биолек» в Харькове в эти дни уже мог бы выпустить первую партию вакцины «Спутник V», о производстве которой договорился Виктор Медведчук.

«Скажем, вариант, когда харьковский «Биолек» уже сейчас мог бы выпустить первую партию «Спутника V» (700 тысяч доз) - это однозначный плюс для Украины. Тем более что все необходимое есть - и лицензия, и формула, и даже сырье - потому что все эти вопросы на уровне самого Путина решил Медведчук. Но для транснационалов - это появление конкурента на рынке вакцин от COVID-19 и потеря украинского рынка сбыта. Внимание, вопрос, как говорят в «Что? Где? Когда?»: «На чьи интересы работают Зеленский & Co?!» - заключила политический эксперт Светлана Кушнир.