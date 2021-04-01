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Верующие УПЦ призвали Президента остановить действие антицерковных законов

01.04.2021 / 19:41
Верующие УПЦ призвали Президента остановить действие антицерковных законов
Источник: Центр информации УПЦ
Верующие уверены, что «использование антиконституционных законов церковными рейдерами приводит к ежедневной дестабилизации религиозной ситуации в обществе, ухудшению уровня свободы вероисповедания в Украине, созданию существенных препятствий для духовного и социального служения Церквей и религиозных организаций»

Верующие Украинской Православной Церкви, пострадавшие от рейдерских захватов, передали в Офис Президента Украины более 1 млн подписей с требованием отменить действие ряда скандальных антицерковных законов.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в своем новом обращении верующие призвали Президента воспользоваться своим конституционным правом законодательной инициативы в Верховной Раде Украины с целью защиты прав Украинской Православной Церкви.

«Законы о принудительной смене названия и подчиненности не соответствуют ни Конституции Украины, ни нормам действующего международного права. Принудительная перерегистрация, смена названия и подчиненности в канонических вопросах религиозных организаций является прямым вмешательством в свободу вероисповедания. Право на автономность религиозных организаций гарантируется Европейской Конвенцией по правам человека и отражено в многочисленных решениях Европейского Суда по правам человека. Религиозная организация в праве самостоятельно выбирать себе название, и менять его государство заставлять не вправе. Законы Украины № 2673-VIII и Закон Украины № 2662-VIII нарушают конституционные права и свободы граждан Украины, несут угрозу миру и спокойствию в нашем государстве», - указано в обращении.

В УПЦ напомнили, что из-за нарушения прав верующих увеличилось количество межконфессиональных противостояний, усилились религиозная вражда и конфликты в государстве.

Верующие уверены, что «использование антиконституционных законов церковными рейдерами приводит к ежедневной дестабилизации религиозной ситуации в обществе, ухудшению уровня свободы вероисповедания в Украине, созданию существенных препятствий для духовного и социального служения Церквей и религиозных организаций».

«В последние годы Министерство культуры Украины применяет антиконституционные законы исключительно против Украинской Православной Церкви и в принудительном порядке пытается лишить ее названия. Должностными лицами нарушается принцип равенства всех религиозных конфессий и ограничивается в правах наша религиозная организация, что является дискриминацией по религиозному признаку миллионов верующих граждан, принадлежащих к Украинской Православной Церкви. Государственные органы, вмешиваясь во внутренние дела Церкви, навязывают свое понимание ее религиозной и иерархической структуры. Нарушаются положения Конституции Украины, которые исключают возможность установления особых требований к названию отдельных религиозных организаций и регламентирующих право каждого исповедовать любую религию. Из-за этого религиозные общины УПЦ находятся под постоянным давлением между органами государственной власти и рейдерами, нас лишили возможности вносить изменения в учредительные документы, менять руководителей, открывать счета в банковских учреждениях, пользоваться услугами нотариусов, оформлять права на земельные участки под церковными сооружениями и прочее», - подчеркнули верующие.

Также в обращении духовенство и миряне УПЦ призвали Президента, как гаранта соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека не пренебрегать интересами своих избирателей - многомиллионного православного общества.

Как сообщалось, речь идет о Законах Украины №2673-VIII и №2662- VIII. Действуя вопреки требованиям ст.35 Конституции Украины, используя указанные законы, государство грубо вмешивается в деятельность Украинской Православной Церкви.

В УПЦ уверены, государственные органы, вмешиваясь во внутренние дела Церкви, навязывают свое понимание ее религиозной и иерархической структуры. Нарушаются положения Конституции Украины, которые исключают возможность установления особых требований к названию отдельных религиозных организаций и регламентирующих право каждого исповедовать любую религию. Из-за этого религиозные общины УПЦ находятся под постоянным давлением между органами государственной власти и рейдерами. Их лишили возможности вносить изменения в учредительные документы, менять руководителей, открывать счета в банковских учреждениях, пользоваться услугами нотариусов, оформлять права на земельные участки под церковными сооружениями и прочее.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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