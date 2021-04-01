Войти | Зарегистрироваться
18:47

четверг,
01 апреля
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Медведчук рассказал, почему Путин, Меркель и Макрон провели переговоры без Зеленского

01.04.2021 / 17:26
Недавние переговоры лидеров России, Германии и Франции не предполагали участия в них украинского Президента.

Потому что, с одной стороны, Киев так и не выполнил условия для следующей встречи в «нормандском формате», а с другой – Владимир Путин, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон имеют достаточное количество важных для личного обсуждения тем, касающихся актуальных событий в мире. Такое мнение высказал народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук в ходе интервью в программе «60 минут по горячим следам» на канале «Россия-1». 

«Думаю, что разговор, который состоялся между Путиным, Меркель и Макроном, – это естественный разговор по проблемам, которые наболели и которые являются актуальными сегодня в мире. То, что там обсуждали Украину, это тоже является объективным фактором. И, самое главное, объективным фактором – что ее обсуждали без Зеленского, ‒ сказал Медведчук. ‒ Были и другие вопросы актуальные, которые обсуждали три лидера».

По мнению Медведчука, приглашение на эти переговоры Владимира Зеленского перевело бы данную встречу в «нормандский формат». Но пока это невозможно, поскольку официальный Киев до сих пор не выполнил ряд взятых на себя обязательств. 

«Ведь стороны, и в первую очередь Российской Федерация неоднократно заявляла о том, что "‎нормандский формат"‎, встречи и переговоры могут иметь место только после того, как будет выполнено то, что было решено 9 декабря 2019 года в Париже и изложено в парижском коммюнике, ‒ напомнил политик. ‒ Поэтому, естественно, участие Зеленского не могло иметь место в первую очередь потому, что Украина, не имея на то политической воли, не выполнила парижское коммюнике».

 

Медведчук
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
1 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.