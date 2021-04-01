Медведчук рассказал, почему Путин, Меркель и Макрон провели переговоры без Зеленского

Потому что, с одной стороны, Киев так и не выполнил условия для следующей встречи в «нормандском формате», а с другой – Владимир Путин, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон имеют достаточное количество важных для личного обсуждения тем, касающихся актуальных событий в мире. Такое мнение высказал народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук в ходе интервью в программе «60 минут по горячим следам» на канале «Россия-1».

«Думаю, что разговор, который состоялся между Путиным, Меркель и Макроном, – это естественный разговор по проблемам, которые наболели и которые являются актуальными сегодня в мире. То, что там обсуждали Украину, это тоже является объективным фактором. И, самое главное, объективным фактором – что ее обсуждали без Зеленского, ‒ сказал Медведчук. ‒ Были и другие вопросы актуальные, которые обсуждали три лидера».

По мнению Медведчука, приглашение на эти переговоры Владимира Зеленского перевело бы данную встречу в «нормандский формат». Но пока это невозможно, поскольку официальный Киев до сих пор не выполнил ряд взятых на себя обязательств.

«Ведь стороны, и в первую очередь Российской Федерация неоднократно заявляла о том, что "‎нормандский формат"‎, встречи и переговоры могут иметь место только после того, как будет выполнено то, что было решено 9 декабря 2019 года в Париже и изложено в парижском коммюнике, ‒ напомнил политик. ‒ Поэтому, естественно, участие Зеленского не могло иметь место в первую очередь потому, что Украина, не имея на то политической воли, не выполнила парижское коммюнике».