Сергей Карташов (Sergejs Kartasovs) рассказал об этапах отбора компаний для инвестиций

Правильный выбор проекта для инвестиций — это как начало строительства фундамента здания. Существуют различные параметры, которые необходимо учитывать перед инвестированием. Один ваш неверный шаг может стоить денег, поскольку все мы знаем, что бизнес — это риск, рыночная стоимость всегда бывает верх- и нисходящей.

Чтобы процветать, инвесторам необходимо разбираться в больших и быстро меняющихся данных, чтобы в режиме реального времени получать доступ к важным аналитическим сведениям и использовать их здесь и сейчас.

Как инвестору грамотно работать с потоками информации, рассказал Сергей Карташов (Sergejs Kartasovs), специалист по управлению инвестициями, CEO компании Generation Partners LTD.

Использование больших данных

Сегодня Big Data стала основой финансового сектора. Инвесторы используют анализ больших данных, чтобы находить закономерности в огромных объемах информации во все возрастающем масштабе. Использование данных для выявления тенденций может принести высокую прибыль. Как только вы увидите четкую закономерность, касающуюся потребительских привычек или, например, спроса и предложения, вы сможете делать обоснованные выводы. Раннее обнаружение этих тенденций может принести превосходную отдачу от инвестиций.

Сергей Карташов считает, что в условиях быстроменяющегося и масштабного информационного потока важно уловить существенные и достоверные сведения. Доступ к новым типам данных, наряду с возможностью быстрого их сбора и обработки, открывает новые способы фиксировать такие инвестиционные характеристики, как динамика, ценность, прибыльность, настроения, спрос.

Big Data помогает объективно оценивать публичные компании во всем мире с помощью фундаментальных и экономически мотивированных инвестиционных аспектов: финансовая отчетность, а также рыночные данные, такие как цены, доходность, объемы, котировки, акции и т.д.

Изучая и анализируя тысячи источников, тренды и направления рынка, инвестор может отобрать компании для вложений.

Аудит компаний

После анализа и обработки соответствующей информации о потенциальных претендентах необходимо провести аудит и выстроить инвестиционную корзину.

Сергей Карташов отмечает, что на этом этапе следует обратить внимание месторасположение и возраст компании, ее штат. Но куда важнее анализировать такие критерии:

Менеджмент — часто стартапами руководят авторы проекта или разработчики. Важно, чтобы управлением занимались профессионалы.

Бизнес-план — отсутствие плана монетизации расценивается инвесторами как несерьезный и рискованный подход к ведению бизнеса.

План долгосрочного развития — форм-фактор для инвестиционных решений. Компания должна понимать перспективы роста на ближайшие годы. Отсутствие видения даже при наличии качественной продукции и профессиональных сотрудников отпугивает потенциальных инвесторов.

Риски и прибыль

Сергей Карташов считает, что один из ключей к успешному инвестированию — умение находить баланс между уровнем комфорта и риском с учетом временного периода. Способом сбалансировать риск и прибыль в инвестиционном портфеле считается диверсификация: распределение портфеля по нескольким классам активов.

Существует множество прибыльных и одновременно крайне рискованных стартапов. Добавление большего количества инвестиций с фиксированным доходом в портфель немного снизит ожидания в отношении долгосрочной доходности, но может значительно уменьшить влияние волатильности рынка. Это компромисс, который многие инвесторы считают целесообразным.