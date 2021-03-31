Войти | Зарегистрироваться
13:52

среда,
31 марта
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Ученые из 5 стран исследовали духовное наследие известного афонского подвижника

31.03.2021 / 12:56
Ученые из 5 стран исследовали духовное наследие известного афонского подвижника
Источник: Центр информации УПЦ
С украинской стороны среди соорганизаторов и участников конференции выступил Международный институт афонского наследия

Историки и богословы из Румынии, Украины, Италии, Франции, Молдовы и других стран приняли участие в форуме «Вместе, с верой в наши вековые духовные ценности, строим Европу процветания».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Международного института афонского наследия,

отдельная секция была посвящена преподобному Паисию Величковскому и его духовно-культурному наследию.

К участникам обратились архиепископ Ясский и митрополит Молдавский и Буковинский Теофан и архиепископ Сучавский и Редеуцкий Каллиник, генеральный секретарь правительства Румынии профессор Николае Бринзя, заместитель председателя Черновицкого областного совета, кандидат политических наук Михаил Павлюк, проректор Сучавского университета «Штефан чел Маре» профессор Штефан Пурич и другие.

Участники конференции выступили с докладами, в которых поделились историческими и богословскими исследованиями жизни и трудов преподобного Паисия Величковского, а также влиянию духовного наследия преподобного для развития европейского и мирового богословия.

Декан теологического факультета Ясского университета (Румыния) професор, протоиерей Ион Викован выступил с докладом «Паисианство и его влияние»; декан теологического факультета Университета Бабеш-Болияи профессор, архимандрит Теофил Тиа (Румыния) с докладом «Исихастическая вертебрация современной мистики. Нетленное наследство старца Паисия Величковского»; Чрезвычайный и полномочный посланник, директор Института добрососедства, доктор исторических наук Теофил Рендюк (Украина) выступил с докладом «По следам Паисия Величковского в Румынии и Молдове».

Директор Международного института афонского наследия Сергей Шумило рассказал взаимосвязях преподобного Паисия Величковского и Запорожской Сечи.

Ученый секретарь Преображенского монастыря в Бозе, кандидат философских наук, монах Адальберто Майнарди (Италия) выступил с докладом, в котором раскрыл историческое значение «паисивского движения».

Конференция организована трансграничным консорциумом «Митрополит Петр Могила». С украинской стороны среди соорганизаторов и участников конференции выступил Международный институт афонского наследия.
***Преподобный Паисий Величковский - известный православный святой, переводчик трудов святых отцов с греческого языка, почитается восстановителем монашеских традиций исихазма и «умной молитвы».

Источник: Inpress.ua
Афон, Сергей Шумило
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
31 марта
30 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.