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Блинкен сообщил Берлину позицию США по "Северному потоку-2"

29.03.2021 / 16:20
Соединенные Штаты донесли до властей Германии свою позицию по российскому газопроводу "Северный поток-2". В случае продолжения строительства санкции будут усилены.

Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.

"Мы просто хотели убедиться, что в нашей позиции не было двусмысленности, чтобы наши друзья и партнеры понимали нас", - сказал Блинкен.

Как отметил глава Госдепартамента, во время недавней встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом в Брюсселе ему было важно сказать, что США рассматривают трубопровод как плохую сделку.

"Это дает России больше возможностей для использования энергии в качестве инструмента принуждения", - сказал он.

На вопрос, могут США что-нибудь сделать, чтобы остановить трубопровод из России в Германию, Блинкен сказал CNN: "В конечном итоге это зависит от тех, кто пытается построить трубопровод и завершить его. Мы просто хотели убедиться, что наша позиция и наше противодействие трубопроводу были хорошо поняты".

Блинкен напомнил о введенных санкциях, одобренных Конгрессом. "Согласно законодательству, мы ввели санкции против компаний, которые участвуют в строительстве трубопровода. Мы дали ясно понять, что мы будем продолжать наращивать эти меры", - сказал госсекретарь США.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что угроза американских санкций против "Северного потока-2" является реальной. Под них могут попасть европейские компании, которые задействованы в строительстве газопровода.

Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что газопровод "Северный поток-2" не является необходимым для Европы, однако Брюссель может сделать только так, чтобы он соответствовал правилам Евросоюза.

Источник

США, Северный поток
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