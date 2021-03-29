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Степанов: карантин — до конца года, 25 тысяч больных в сутки — через три недели

29.03.2021 / 09:06
Степанов: карантин — до конца года, 25 тысяч больных в сутки — через три недели
Правительство может остановить транспорт, если ситуация с пандемией COVID-19 начнет "выходить из-под контроля".

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, которого цитирует "Интерфакс-Украина", в эфире "Украина 24" и "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь Степанова: "Если ситуация будет выходить из-под контроля, то отдельным решением правительства мы можем остановить транспорт. Главное, чтобы не было коллапса медицинской системы, это основной показатель. Сейчас очень важно соблюдать карантинные ограничения".

По словам Степанова, карантинные ограничения в Украине будут действовать до конца года.

Кроме этого, по словам министра, рост заболеваемости в Украине продлится еще две-три недели. В течение 2-3 недель, по расчетам Минздрава, может быть 25 тысяч больных в сутки.

Сообщается, что в конце марта или начале апреля ожидаются поставки вакцин в рамках глобальной программы COVAX. В апреле также ожидаются поставки вакцины Covishield (AstraZeneca).

Напомним: в начале марта в Украине началась третья волна пандемии COVID-19.

По состоянию на 22 марта в Украине 7 областей и столица Киев попали в "красную" карантинную зону по показателям распространения коронавируса.

Только 26% украинцев поддерживают введение полного локдауна.

Источник

коронавирус, карантин, Степанов
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