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Франция может снова взять на себя ведущую роль для перезагрузки Нормандского формата - Кулеба

29.03.2021 / 09:47
Франция может снова взять на себя ведущую роль для перезагрузки Нормандского формата , считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Сейчас подходящее время попытаться дать новый толчок мирному процессу. Как и в 2019 году, Франция может снова взять на себя ведущую роль для перезагрузки Нормандского формата. Всем было бы выгоднее завершить войну, чем продолжать ее. Если не прилагать усилий, ситуация продолжит ухудшаться. И не только за столами переговоров Нормандской четверки или ТКГ, но и на передовой», - отметил Кулеба в интервью изданию «Le Figaro», сообщает пресс-служба МИД Украины.

Министр отметил, что режим прекращения огня на Донбассе постоянно нарушается.

«Режим прекращения огня постоянно нарушается, еженедельно мы теряем человеческие жизни. Ситуация с безопасностью продолжает ухудшаться. Цифры говорят сами за себя. За пять месяцев от 27 июля 2020 года, когда был введен усиленный режим прекращения огня, до конца 2020 года 4 украинских военнослужащих погибли в результате боевых действий, 21 был ранен. Уже в первые два месяца 2021 были убиты 14 украинских военнослужащих и 35 получили ранения. Один местный житель трагически погиб во время обстрелов. Явный рост количества обстрелов демонстрирует, что усиленный режим прекращения огня почти разрушен», - подчеркнул Кулеба.

Он отдельно отметил, что у президента Франции Эмманюэля Макрона достаточно лидерских качеств и политического веса, чтобы дать новый толчок для возобновления мирного процесса.

«На последнем саммите Нормандской четверки в декабре 2019 году в Париже президент Франции Эммануэль Макрона назвал эту войну "открытой раной в центре европейского континента" и подчеркнул, что стабильность и восстановление архитектуры безопасности в Европе возможны только при условии завершения войны в Донбассе. Это правда, и французского президента достаточно лидерских качеств и политического веса, чтобы дать новый толчок для возобновления мирного процесса, убедить российского президента сесть за стол переговоров в Нормандском формате и попробовать наконец найти путь к справедливому и прочному миру. Сейчас подходящее время для того, чтобы восстановить эти усилия», - подытожил Кулеба.

Источник

Франция, Кулеба, Нормандский формат
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