Тысячи верующих УПЦ отметили Собор всех преподобных Киево-Печерских

Тысячи верующих Украинской Православной Церкви 28 марта отметили Собор всех преподобных Киево-Печерских.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua,в Успенском соборе Киево-Печерской лавры Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию. Ему сослужили представители епископата и духовенство.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о прекращении эпидемии коронавируса, о врачах и выздоровлении больных.

После чтения Евангелия Предстоятель обратился к верующим со словом проповеди.

«Сегодня Святая Церковь празднует память всех преподобных отцов наших Печерских. Эти святые были созерцателями этого Фаворского света. Они были нашими соотечественниками и сподобились еще здесь, на земле, в тесных пещерах видеть Бога в славе. Это мера подвижников, достигших высоких степеней совершенствования и научились смиряться. Мы же этого духовной меры еще не достигли, и да сподобит нас Господь уже на небе увидеть хоть в некоторой степени Его Божественную славу во Христе Иисусе Господе нашем», - сказал митрополит Онуфрий.

Также Предстоятель УПЦ отметил богослужебными наградами братию обители в священном сане.

После Литургии священнослужители совершили молебен преподобным отцам Киево-Печерским.