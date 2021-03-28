Войти | Зарегистрироваться
18:55

воскресенье,
28 марта
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Тысячи верующих УПЦ отметили Собор всех преподобных Киево-Печерских

28.03.2021 / 18:15
Тысячи верующих УПЦ отметили Собор всех преподобных Киево-Печерских
Источник: Центр информации УПЦ
После Литургии священнослужители совершили молебен преподобным отцам Киево-Печерским

Тысячи верующих Украинской Православной Церкви 28 марта отметили Собор всех преподобных Киево-Печерских.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua,в Успенском соборе Киево-Печерской лавры Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию. Ему сослужили представители епископата и духовенство.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о прекращении эпидемии коронавируса, о врачах и выздоровлении больных.

После чтения Евангелия Предстоятель обратился к верующим со словом проповеди.

«Сегодня Святая Церковь празднует память всех преподобных отцов наших Печерских. Эти святые были созерцателями этого Фаворского света. Они были нашими соотечественниками и сподобились еще здесь, на земле, в тесных пещерах видеть Бога в славе. Это мера подвижников, достигших высоких степеней совершенствования и научились смиряться. Мы же этого духовной меры еще не достигли, и да сподобит нас Господь уже на небе увидеть хоть в некоторой степени Его Божественную славу во Христе Иисусе Господе нашем», - сказал митрополит Онуфрий.

Также Предстоятель УПЦ отметил богослужебными наградами братию обители в священном сане.

После Литургии священнослужители совершили молебен преподобным отцам Киево-Печерским.

Источник: Inpress.ua
Киево-Печерская лавра, УПЦ, митрополит Онуфрий
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 марта
27 марта
26 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.