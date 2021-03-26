Кушнир: Санкциями в отношении Медведчука власть надеется лишить украинцев возможности слышать голос правды

Об этом в эфире «Першого Незалежного» заявила политический эксперт Светлана Кушнир.

«Сначала – незаконный, через решение СНБО, запрет вещания трех оппозиционных телеканалов («112 Украина», NewsOne и ZIK. – Ред.). Затем – незаконные санкции в отношении граждан Украины: Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. После этого произошло фактическое вмешательство СНБО в работу хозяйственных субъектов. Далее – задержание одного из политических экспертов (имеется в виду заключение под стражу на два месяца военно-политического эксперта Юрия Дудкина. – Ред.), угрозы в адрес оппозиционных политиков. Всё это – звенья одной цепочки. Власть не думает, что подобным образом она сможет победить лидера оппозиции Виктора Медведчука, она надеется закрыть рот оппозиционным силам и лишить украинцев возможности слышать голос правды», – считает аналитик.

Эксперт убеждена в том, что ничего у власти в этом вопросе не получится.

«Лучше всего украинцы делают оценку действующей власти, открывая дверцы холодильников и не видя ничего внутри, или заглядывая в свои кошельки, либо же получая платежки за жилищно-коммунальные услуги. Власть будет делать всё, что угодно, она будет и дальше подвергать украинскую демократию и экономику опасности. На самом деле, это очень опасно, когда решением СНБО или указом Президента подменяется вся законодательная база и нарушается Конституция Украины», – резюмировала политический эксперт Светлана Кушнир.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что после беспрецедентного и преступного наступления на свободу слова, когда одним махом, без каких-либо юридических оснований закрыли сразу три оппозиционных телеканала, без наличия каких-либо законных оснований ввели санкции против их собственника, власть пошла по пути установления диктатуры и узурпации власти, стремясь расправиться с законно избранной украинским народом парламентской оппозицией.

Введение санкций в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также председателя Политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко никакой пользы для Украины не принесут. Об этом заявил народный депутат Украины Илья Кива.

«Если бы эти санкции изменили жизнь в нашей стране к лучшему, вакцина появилась бесплатная, которой могли бы прививать и спасать украинцев от пандемии, если бы конфликт на Донбассе остановился, если бы тарифы для населения упали – тогда, может быть, это было бы объяснимо А так, санкции вводит трус», – отметил народный депутат от ОПЗЖ.