Войти | Зарегистрироваться
12:38

пятница,
26 марта
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Ермак предлагает повысить ответственность за применение снайперов на Донбассе

26.03.2021 / 11:49
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предлагает повысить ответственность за применение снайперов на Донбассе. В последнее время украинские военные в большинстве случаев гибнут именно от снайперского огня.

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, на прошлой видеоконференции политических советников нормандского формата украинская сторона предложила созвать внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности, на котором были бы наработаны решения для предотвращения снайперского огня.

"Напомню, что большинство смертей украинских военных в последнее время происходило именно от рук снайперов. За использование снайперской силы должна быть повышена ответственность", - отметил Ермак.

Он также добавил, что Украина к готова проведению внеочередного заседания подгруппы по безопасности и настаивает на этом. Российская сторона пока отказывается.

Напомним, ранее сообщалось об обострении ситуации на Донбассе. Боевики применяют гранатометы различных типов и стрелковое оружие.

При этом Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ констатирует значительное снижение количества нарушений перемирия в зоне операции Объединенных сил.

Источник

снайпер, Донбасс, Ермак
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 марта
25 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.