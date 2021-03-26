Ермак предлагает повысить ответственность за применение снайперов на Донбассе

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, на прошлой видеоконференции политических советников нормандского формата украинская сторона предложила созвать внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности, на котором были бы наработаны решения для предотвращения снайперского огня.

"Напомню, что большинство смертей украинских военных в последнее время происходило именно от рук снайперов. За использование снайперской силы должна быть повышена ответственность", - отметил Ермак.

Он также добавил, что Украина к готова проведению внеочередного заседания подгруппы по безопасности и настаивает на этом. Российская сторона пока отказывается.

Напомним, ранее сообщалось об обострении ситуации на Донбассе. Боевики применяют гранатометы различных типов и стрелковое оружие.

При этом Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ констатирует значительное снижение количества нарушений перемирия в зоне операции Объединенных сил.

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