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Степанов успокаивает: общенациональный локдаун не планируется

24.03.2021 / 14:43
Власти не планируют вводить общенациональный локдаун в ближайшее время из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "1+1"

Прямая речь: "Не планируем. Будем идти по регионам. Условно говоря, мы сейчас ввели (в красную зону) Киев, Сумскую, Одесскую область, а Ивано-Франковская область через пару дней, думаю, уже выйдет из красного уровня".

По словам Степанова, украинская власть находит баланс между эпидемиологией и экономикой.

Напомним, Минздрав ежедневно обновляет признаки для определения региона с широким распространением COVID-19. На основании этих признаков, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций раз в 7 дней принимает решение об установлении на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц региона уровня эпидемической опасности "желтый", "оранжевый" или "красный".

По состоянию на 23 марта в Украине 8 областей и столица Киев попали в "красную" зону по показателям распространения коронавируса.

Решением от 22 марта Кабинет министров запретил гражданам из "красных" зон ходить на территориях общего пользования во время карантина без защитных масок.

Источник

Минздрав, локдаун
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