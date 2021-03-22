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Польский Восточный институт: Зеленский безрезультатно пытается уменьшить постоянно растущую популярность Медведчука и ОПЗЖ

22.03.2021 / 14:39
По мнению польских экспертов, Президент Украины Владимир Зеленский всеми силами пытается уменьшить постоянно растущий рейтинг народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Сначала глава государства отстранил оппозиционного политика от переговорного процесса и возврата пленных с временно неподконтрольных территорий, в чем Медведчук преуспевал с самого начала конфликта на Донбассе. А теперь Зеленский проводит репрессивную кампанию против оппозиции.

Об этом пишут на сайте польского Восточного интитута (Fundacja Instytut Studiów Wschodnich).

Автор статьи напоминает, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против ряда компаний и физических лиц, обвиняемых якобы в финансировании терроризма на Донбассе. Среди этих людей был известный украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.

«Виктор Медведчук был посредником на переговорах по обмену пленными и заложниками, удерживаемыми на Донбассе», – пишет польский ресурс, уточняя, что после прихода к власти Зеленского Виктора Медведчука перестали допускать к переговорному процессу.

Также упоминается, что наряду с введенными санкциями были заблокированы три крупных телеканала («112 Украина», NewsOne и ZIK), которые поддерживали оппозицию и критиковали действующую власть.

«Эксперты утверждают, что Зеленский пытается уменьшить постоянно растущую поддержку партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", сопредседателем которой является Медведчук. Президент, теряющий общественную поддержку вместе со своей политсилой, таким образом ограничил их (представителей оппозиции. – Ред.) деятельность», – отмечает сайт польского Восточного института, резюмируя, что блокировку телеканалов осудили не только их представители, но и Союз журналистов Украины, который утверждает, что власти ограничивают свободу слова и борются с критикой.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинская власть не гнушается никакими методами в борьбе с оппозицией: личные репрессии, возбуждение уголовных дел, давление на бизнес. Однако политик подчеркнул, что он и депутаты от «Оппозиционной платформы – За жизнь» готовы жертвовать личными интересами ради того, чтобы остановить беспредел команды Зеленского и не позволить узурпировать власть в стране.

Медведчук, Зеленский, ОПЗЖ
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