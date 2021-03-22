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Национальная швейцарская телерадиокомпания SRF пишет, что санкции Зеленского – это политические репрессии против Медведчука

22.03.2021 / 14:47
В последние несколько месяцев Президент Украины Владимир Зеленский взял курс на жесткую борьбу с оппозицией, в частности с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком.

Об этом пишет национальная швейцарская телерадиокомпания Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).

«Это видно из того факта, что Зеленский в феврале запретил три оппозиционных телеканала. На этом удар по вещателям не закончился, украинские власти также приняли меры против предполагаемого владельца этих телеканалов Виктора Медведчука. Бизнесмена и политика вызвали на допрос в спецслужбы», – пишет швейцарский сайт.

Также ресурс уточняет, что Виктор Медведчук является ключевой фигурой в украинской политике.

«Это делает Медведчука значимым для украинского политикума. Он единственный, кто еще может вести переговоры с Россией. Он уже участвовал в переговорах, например, когда дело доходило до освобождения заключенных на Востоке Украины. Кроме того, Медведчук – очень важная фигура в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"», – говорится в статье SRF.

В издании подчеркивают, что репрессии Зеленского против Виктора Медведука имеют внутриполитический характер.

«Безусловно (в санкциях Президента Украины. – Ред.) есть и внутриполитические причины. Партия Зеленского в последнее время значительно потеряла свою популярность. Партия Медведчука, напротив, получила большую поддержку», – отмечает информационный портал.

Швейцарское медиа акцентирует внимание на том, что сложившаяся в Украине политическая ситуация не обошлась без влияния Соединенных Штатов Америки, в частности новой администрации президента Джо Байдена.

«Это, безусловно, связано с новым президентом США Джо Байденом, который стремится к усилению роли Америки в этом конфликте», – подчеркивается в статье швейцарского СМИ.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, убеждая Президента в его исключительном праве принимать противозаконные решения. При этом политик подчеркнул, что за такие решения неизбежно придется нести ответственность.

Медведчук, Зеленский
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