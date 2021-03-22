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Украина будет иметь широкую поддержку в Штатах - Волкер

22.03.2021 / 14:52
Независимо от того, как будут складываться в ближайшее время отношения Москвы и Вашингтона, Украина будет иметь широкую поддержку в США.

Такое мнение бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер выразил в интервью журналу НВ, комментируя политику президентской администрации Джо Байдена в отношении России и Украины.

Волкер заверил, что Украину поддерживают в США «и демократы, и республиканцы, Белый дом и Сенат, нынешняя администрация и предыдущая администрация».

«Внутри страны мы действительно имеем противостояние и политическую борьбу между партиями, и, к сожалению, Украина внезапно оказалась частью этого процесса. Слово "Украина" теперь употребляют еще и во внутриполитическом, не только во внешнеполитическом контексте. Но факт остается фактом: США так же сильно поддерживают Украину и ее суверенитет», - добавил Волкер.

Он напомнил, что в годы президентства Дональда Трампа Белый дом ужесточил санкции против РФ, предоставил Украине вооружение, высылал из страны сотрудников российских спецслужб и российских дипломатов. «Думаю, нынешняя президентская администрация будет двигаться в том же направлении. Они продолжат вводить санкции против России и поддерживать Украину, всячески отражать российскую дезинформацию и пропаганду. Мы уже видим новые санкции, введенные администрацией Байдена против России из-за отравления Навального», - напомнил Волкер.

В то же время он считает, что «нас всех ждут сложные времена». «Сегодня мы наблюдаем рост военной агрессии на Донбассе, и мы видим, что Россия пытается создать там высокий уровень напряженности, но поддержка США будет оставаться серьезной», - сказал Волкер.

Курт Волкер занимал должность специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах. Он подал в отставку на фоне процесса импичмента президента США Дональда Трампа, которого обвиняли в давлении на Украину.

Источник

США, Волкер
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