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ОПЗЖ: Власть Зеленского незаконными экспроприациями и политически мотивированными преследованиями убивает инвестиционный климат в Украине

20.03.2021 / 14:53
Украинская власть стала на путь узурпации власти, преступно игнорируя Конституцию Украины и законы нашего государства.

Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Понимая, что такой период не может длиться бесконечно, власть Зеленского использует незаконные и внесудебные методы, в первую очередь вводя в действие противоправные и антиконституционные, не подкрепленные доказательствами и фактами решения Совета национальной безопасности и обороны Украины. Сегодня стало очевидным, что ключевые задачи власти: заткнуть рот оппозиции, незаконно завладеть частной собственностью и путем национализации передать ее "в нужные руки". Поскольку своих широчайших планов по распродаже предприятий, в том числе и стратегических, власть не только не скрывает, но и всячески их подчеркивает», ‒ подчеркивается в заявлении ОПЗЖ.

Как отметили в партии, информационная кампания власти Зеленского требует уничтожения неподконтрольных СМИ и свободомыслящих людей. Именно поэтому были закрыты три национальных телевизионных канала, а телеканал, созданный журналистами, вышвырнули из эфира по письму СБУ, осуществляются аресты инакомыслящих представителей интеллигенции и гонения на политических экспертов, массово, с целью запугивания, разжигания истерии и ненависти, возбуждаются уголовные дела по обвинению в государственной измене.

В ОПЗЖ убеждены, что таким образом власть стремится запугать думающую часть украинского народа, тех, кто хорошо понимает, что проводимая политика политического террора навсегда вычеркивает Украину из числа цивилизованных стран, а поддержка отдельных действий Зеленского посольствами, эмиссарами западных государств не добавляет демократичности: в свое время эти страны так же поддерживали Сомосу и Пиночета и умывали руки во время геноцида в Руанде, унесшего жизни миллиона человек.

«Отлично понимая непредсказуемость действий власти Зеленского, отсутствие здравого смысла и циничное презрение к закону, международные инвесторы еще до начала активной фазы "государственного грабежа" начали выводить средства из Украины», ‒ говорится в заявлении «Оппозиционной платформы – За жизнь».

Очевидно, что после введения в действие решений СНБОУ темпы оттока иностранных инвестиций возрастут в десятки раз, доверие к контрактам на поставки сколько-нибудь сложной и технологичной продукции будет подорвано, а сама Украина усилиями Зеленского будет окончательно загнана в нишу сырьевого придатка, колонии под внешним управлением, считают в партии.

«"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что использование внесудебных инструментов преследования инакомыслящих является незаконным, неконституционным и лишает Украину статуса правового государства, закрепленного Конституцией нашей страны, а непредсказуемая преступная расправа над телеканалами, политиками и бизнесом ‒ это политика, направленная на удержание власти любой ценой и создание коррупционной кормушки», ‒ подытожили в партии.

Зеленский, ОПЗЖ
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