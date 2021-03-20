Украинские историки обнаружили рукописную копию печерского патерика 17 века

Группа учёных из Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника обнаружила в архивах Львовского университета рукопись Киево-Печерского патерика, созданную в 1619 году насельником Манявского скита.

Об этом сообщил ректор Прикарпатского национального университета Игорь Цепенда на своей странице Фейсбуке.

Историческую находку вскоре представит общественности возглавивший исследователей декан факультета истории, политологии и международных отношений Прикарпатского университета, доктор исторических наук, профессор Николай Кугутяк.

Учёные только начали изучать документ, но уже говорят о том, что он «свидетельствует о едином культурном поле от Киева до Карпат». Переписал рукопись насельник Манявского скита иеромонах Игнатий.

«Исследование памятника займёт может год, а может и больше. Нужно сделать сравнительный анализ патериков, потому что существует много их изданий», — сказал Николай Кугутяк.

Группа учёных, которая работает под руководством Николая Кугутяка, уже 16 лет занимается темой «Духовная культура населения Карпатского региона от древних времён до ХХ столетия» и проводит комплексные стационарные и разведывательные исследования истории монастырей Карпатского региона в административных границах Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областей. По результатам их трудов уже был издан посвящённый Манявскому скиту трёхтомник «Великий Скит в Карпатах».

Киево-Печерский патерик — это первый оригинальный памятник патерикового жанра в древнерусской книжности, основная часть которого была создана в 1-й трети XIII века. Книга включает повествования о насельниках Киево-Печерского монастыря, о событиях из истории обители и произведения других жанров.

Манявский скит был основан возле села Манява (ныне Богородчанский район Ивано-Франковской области) в 1606 году афонитом преподобным Иовом (Княгиницким) (1550–1621) при участии преподобного Иоанна Вишенского и архимандрита Захарии Копыстенского.