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Митрополит Онуфрий рассказал, какой пост полезный для человека

20.03.2021 / 12:45
Митрополит Онуфрий рассказал, какой пост полезный для человека
Источник: Центр информации УПЦ
Предстоятель УПЦ отметил, что старательный пост, даже если он не строгий, укрепляет человека, делает благородным и приближает к Богу

Бог любит, когда человек постится, когда пытается оторваться от зла ​​и стремиться к добру. Пост полезен для человека, но должно быть разумным и посыльным.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске «Слово Предстоятеля» на «Интере».

Предстоятель отметил, что пост является теми двумя крыльями, с помощью которых «человек взлетает над земным, греховным и достигает Неба».

Блаженнейший владыка вспомнил историю о юноше, которому вера и соблюдение строгого поста помогли освободиться из плена.

«Бог любит, когда человек постится, когда пытается оторваться от зла ​​и стремиться к добру. Пост полезен для человека, но должен быть разумным и посыльным. Умный пост - это значит, что человек должен подбирать для себя ту постную пищу, которая ему подходит... А посильный пост - это значит, что надо выбирать для себя ту меру поста, которая человеку под силу», - отметил Предстоятел УПЦ.

По словам архипастыря, у каждого человека есть своя мера поста. Кто-то в течение 40 дней Великого поста ничего не принимает, кроме просфоры и воды, кто-то ест каждый день, но понемногу, а другому нужно есть три раза в день.

«Мера поста для человека должна быть такой, чтобы от поста он не стал больным. Если пост меня сделает нетрудоспособным, то это не умный и посильный пост. Этот пост вреден для человека», - добавил владыка.

Предстоятель УПЦ отметил, что старательный пост, даже если он не строгий, укрепляет человека, делает благородным и приближает к Богу.

«Пусть Господь помогает нам разумно и посильно поститься, пусть даст нам решимость и мужество сохранять пост, - и мы станем лучше. Пусть Бог благословит всех нас», - пожелал Блаженнейшеий Митрополит Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Великий Пост, митрополит Онуфрий
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