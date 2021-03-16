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Степанов о вакцине AstraZeneca: совершенно не увеличивает риск образования тромбов

16.03.2021 / 15:17
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов.

 Такое заявление он сделал со ссылкой на Европейское агентство по лекарственным средствам.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Дополнительно министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что Европейское агентство по лекарственным средствам уже официально заявило, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов", - сказал глава Минздрава.

Напомним, разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата. Случаи тромбоза у привитых не связаны с вакцинацией.

Компания подчеркнула, что заявления о безопасности вакцины основаны на подтвержденных научных данных. Проверены данные о состоянии 17 миллионов человек, которых привили AstraZeneca в Европейском союзе и Великобритании.

Напомним, ЕМА опровергло связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов.

Отметим, ряд стран, среди которых Дания, Италия, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Таиланд, заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов.

Источник

коронавирус, вакцина, тромб
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