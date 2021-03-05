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Авторский фильм Оксаны Марченко «Паломница» доступен на YouTube

05.03.2021 / 15:45
Авторский фильм Оксаны Марченко «Паломница» доступен на YouTube
Источник: Youtube-канал Оксаны Марченко
«Паломница» - это цикл фильмов из 12 серий, в которых рассказывается о людях и их силе духа, которую они черпают в своей вере

Сегодня состоялась премьера первого фильма авторского проекта Оксаны Марченко «Паломница».

Первая серия посвящена Киево-Печерской лавре и ее можно увидеть на официальном YouTube-канале телеведущей.

«Этот фильм двухсерийный, хотя о Лавре можно говорить бесконечно - так нескончаемы истории её святых, истории исцелений и чудес у живущих сейчас... Но главное, если вы найдёте свои ответы на сложные вопросы... Только не спешите с выводами: у нас длинный путь», - написала у себя в Instagram Оксана Марченко.

«Паломница» - это цикл фильмов из 12 серий, в которых рассказывается о людях и их силе духа, которую они черпают в своей вере. Это паломничество в древнейшие православные монастыри Украинской Православной Церкви, где найдутся ответы на все вопросы.

«Каждый фильм имеет много личного для меня, у каждого фильма есть свое название, свои герои и своя тема. Покаяние, прощение, милосердие, любовь», — отметила Оксана Марченко.

«Паломница» будет выходить каждую пятницу на YouTube-канале телеведущей. Также, 6 марта первую серию можно посмотреть на международном православном телеканале «Спас» в 21.55 по местному времени.

Источник: Inpress.ua
фильм, оксана марченко, Киево-Печерская лавра, УПЦ
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