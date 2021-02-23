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В СБУ назвали причину санкций против Sportmaster

23.02.2021 / 13:19
Санкции в отношении сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd (основатель соответствующей сети "Спортмастер") введены на основании информации о работе сети в Крыму.

Об этом сообщили сотрудники СБУ в комментарии Украинской правде

Дословно: "Введению санкций предшествовало письмо СБУ в адрес МИД Украины, направленный еще летом прошлого года, о противоправности такой деятельности на временно оккупированных территориях.

В свою очередь МИД Украины неоднократно обращалось с соответствующими нотами в госорганы Сингапура, которые остались без рассмотрения и надлежащего реагирования".

Напомним: президент Украины Владимир Зеленский своими указами одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда лиц, среди которых народной депутат Виктор Медведчук, и против 19 компаний.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение Украиной санкций против кума президента РФ Виктора Медведчука это "тревожная информация", которая может привести к военному решению на Донбассе.

Источник

санкции, СБУ, Sportmaster
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