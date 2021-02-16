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В Украине за месяц смертность от COVID-19 уменьшилась вдвое

16.02.2021 / 15:47
В Украине до сих пор остается положительной динамика летальных исходов от заболевания коронавирусом. Однако по состоянию на сегодня смертность от COVID-19 снизилась почти вдвое по сравнению со значениями в начале декабря 2020 года.

Об этом заявили в Национальной академии наук Украины.

В Украине за месяц смертность от COVID-19 уменьшилась вдвоеКроме того, по данным ученых НАН, в Украине стабилизировалось количество новых госпитализаций пациентов с COVID-19.

В то же время прекратила снижаться доля положительных тестов, сейчас она составляет: 19,9% по количеству положительных тестов и 17,7% по количеству новых случаев.

Источник

коронавирус, смертность
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