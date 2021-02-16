В Украине за месяц смертность от COVID-19 уменьшилась вдвое

Об этом заявили в Национальной академии наук Украины.

В Украине за месяц смертность от COVID-19 уменьшилась вдвоеКроме того, по данным ученых НАН, в Украине стабилизировалось количество новых госпитализаций пациентов с COVID-19.

В то же время прекратила снижаться доля положительных тестов, сейчас она составляет: 19,9% по количеству положительных тестов и 17,7% по количеству новых случаев.

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