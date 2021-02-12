В Украине должен настать конец политически мотивированным преследованиям СМИ, - резолюция Европарламента

Кроме того, евродепутаты недовольны законопроектом о противодействии распространению ложной информации, считая, что таким образом государство получит дополнительные инструменты для вмешательства в деятельность журналистов.

Также Европарламент призвал украинские власти направить все усилия для расследования многочисленных фактов нападений на журналистов на протяжении последних нескольких лет , передает 112 Украина.

Основные тезисы резолюции:

"Европейский парламент отмечает усилия, которые предпринимаются по реформированию сферы СМИ;

Подчеркивает, что реформа должна обеспечить, в частности, независимость, беспристрастность и подотчетность регулирующего органа, прозрачность отношений собственности в СМИ, а также равные возможности деятельности СМИ и честную конкуренцию на рынке;

Выражает озабоченность в связи с намерением передать регулирующему органу новые расширенные полномочия, что может поставить под угрозу свободу СМИ, а также содержание онлайн- и печатных СМИ;

Подчеркивает в отношении законопроекта о противодействии распространению ложной информации, что принятие нынешнего законопроекта может привести к значительному вмешательству со стороны государства в содержание СМИ и в журналистскую деятельность в ущерб свободе СМИ и не будет способствовать борьбе с распространением ложной информации;

Настоятельно призывает организовать более широкие консультации с участием СМИ и соответствующих международных организаций с целью предотвращения рисков для свободы мысли.

С сожалением отмечает случаи многочисленных нападений на журналистов и гражданских активистов, зарегистрированные в период 2017-2019 гг.;

Призывает украинские власти привлечь к ответственности виновных и обеспечить безопасность работников СМИ и журналистов, а также настоятельно призывает их применить пропорциональный подход к регулированию деятельности СМИ;

Настоятельно призывает к развитию демократической, независимой, плюралистической и сбалансированной среды для деятельности СМИ в Украине и тем самым положить конец политически мотивированным преследованиям СМИ, включая отзыв лицензий, обеспечить защиту местных журналистов, лиц, формирующих общественное мнение, и инакомыслящих от преследований и запугивания, разрешить равный доступ к информации в онлайн- и печатных СМИ и более широкое участие гражданского общества, а также защитить и гарантировать соблюдение прав человека и гражданских свобод;

Подчеркивает, что журналисты, правозащитники и адвокаты должны иметь возможность осуществлять независимую деятельность, не подвергаясь необоснованному вмешательству и запугиванию".

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZіK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.