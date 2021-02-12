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ЕС поддержит вакцинацию от COVID-19 в Украине проектом на EUR40 млн для 6 стран Восточного партнерства

12.02.2021 / 12:17
Европейский Союз поддержит вакцинацию от COVID-19 в Украине проектом, предусматривающим финансирование в размере EUR40 млн для всех шести стран Восточного партнерства, говорится в пресс-релизе представительства ЕС в Украине.

"ЕС и Европейское региональное бюро ВОЗ будут сотрудничать для обеспечения масштабной поддержки введения вакцины против COVID-19 и проведения вакцинации в Украине. Проект, финансируемый ЕС и реализуемый ВОЗ, будет охватывать все этапы, обеспечивая "комплексную" поддержку внедрения вакцины против COVID-19 и проведения вакцинации, а также станет существенным вкладом в укрепление рутинной системы иммунизации", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте представительства 11 февраля.

Как отмечается в документе, проект будет реализован ВОЗ в течение трех лет с целью поддержки стран Восточного партнерства в подготовке, внедрении и мониторинге развертывания вакцинации против COVID-19 в рамках инициативы, которая финансируется Европейским Союзом в размере EUR40 млн.

"Европейский Союз поддерживает Украину с начала пандемии. Мы предоставили медицинское оборудование, такое как кислородные концентраторы для больниц и защитное оборудование для оказывающих первичную помощь, поддержали малый бизнес и культурную индустрию в Украине, предоставив доступ к соответствующему финансированию, а также мобилизовали защиту для уязвимых групп, в частности страдающих от конфликта, и женщин, чье экономическое положение и личная безопасность оказались под угрозой из-за локдауна. ВОЗ была и остается ключевым партнером ЕС, и сейчас, когда открывается доступ к иммунизации от COVID-19, мы рады продолжать сотрудничать для обеспечения готовности Украины принять вакцины и начать прививки", - отметил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что благодаря поддержке ЕС и ВОЗ Украина сможет эффективно и слаженно осуществить все этапы вакцинации, предусмотренные Национальным планом вакцинации населения против COVID-19. "Остановить пандемию в Украине и мире возможно только совместными усилиями, поэтому мы благодарны нашим партнерам за помощь и объединение ради общей цели - преодоления COVID-19", - указал он.

В свою очередь, представитель ВОЗ и глава Национального бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт сказал, что благодаря такой щедрой поддержке и сотрудничеству с ЕС ВОЗ может расширить свои усилия по поддержке Украины, чтобы можно было как можно быстрее и как можно эффективнее охватить вакцинами тех, кто в них больше всего нуждается. "Наши общие и многолетние усилия поддержат введение вакцин и проведение вакцинации против COVID в Украине, а также усилят общую программу иммунизации в среднесрочной перспективе", - подчеркнул он.

Сообщается, что сначала средства будут использованы на поддержку первого этапа подготовки и развертывания с акцентом на ближайшие потребности в таких стратегических программных направлениях, как планирование, оборудование/материалы, подготовка медработников и проведение информационных кампаний.

Проект базируется на постоянном поддержании ЕС и ВОЗ процесса реагирования стран на пандемию COVID-19, включая совместную Инициативу ЕС "Солидарность ради здоровья" с бюджетом в EUR35 млн, направленную на поддержку стран-партнеров в их борьбе с вирусом и на лучшее обеспечение потребностей наиболее уязвимых лиц.

В представительстве ЕС напомнили, что с начала 2020 года ЕС мобилизовал более 190 млн евро, чтобы помочь Украине бороться с вызовами COVID-19. "Эта помощь включает поддержку системы здравоохранения, работников на передовой борьбы с пандемией, малого и среднего бизнеса и уязвимых групп населения. Для передачи в Украину медицинского оборудования и материалов из Чешской Республики, Эстонии, Польши и Словакии было активировано Механизм гражданской защиты Европейского Союза. ЕС также предоставляет Украине экстренную макрофинансовую помощь на сумму 1,2 млрд евро, чтобы помочь ограничить экономические последствия пандемии", - говорится в сообщении.

Также ЕС является крупнейшим донором COVAX - инициативы, которая вскоре должна поставить первые партии вакцины украинским работникам на передовой борьбы с пандемией. Эти усилия являются частью #TeamEurope, глобальной инициативы ЕС для борьбы с пандемией COVID-19.

Источник

ЕС, COVID-19
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