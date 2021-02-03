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ЕС обновил правила передвижения и ввел темно-красные зоны COVID-19

03.02.2021 / 14:21
Совет ЕС внес изменения в рекомендации по скоординированному подходу к ограничениям свободного передвижения в ответ на пандемию COVID-19, добавив новую категорию ограничений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Совета.

Согласно обновленной рекомендации, новый цвет (темно-красный) добавляется к существующим категориям зеленого, оранжевого, красного и серого на еженедельной карте, которую публикует Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

Этот цвет будет применяться в районах, где вирус циркулирует на очень высоком уровне, в том числе другие инфекционные штаммы, вызывающие беспокойство. Он будет применяться к районам, где совокупный 14-дневный уровень сообщений о случаях COVID-19 составляет 500 или больше на 100 000 человек.

С ростом числа инфекций и распространением новых штаммов вируса большая часть блока уже в "красной зоне", поэтому новые "темно-красные зоны" помогут выделить зоны с очень высоким риском.

Государства-члены должны препятствовать всем несущественным поездкам в красных и темно-красные районы, одновременно пытаясь избежать препятствий для основных путешествий.

Они также должны требовать от лиц, путешествующих из района, классифицированного как темно-красный, пройти тест на COVID-19 до прибытия и пройти карантин/самоизоляцию.

"Учитывая увеличение возможностей тестирования COVID-19, в рекомендации также вносятся поправки, предоставляющие государствам-членам возможность требовать от путешественников, прибывающих из оранжевой, красной и серой областей, сделать тест перед вылетом", - говорится в заявлении.

Источник

ЕС, COVID-19
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