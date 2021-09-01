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В ЕС 70% взрослого населения полностью привиты от COVID-19, но останавливаться нельзя - глава Еврокомиссии

01.09.2021 / 10:23
Курс вакцинации от COVID-19 завершили 70% взрослого населения в ЕС, однако прививочную кампанию необходимо продолжать, заявила 31 августа председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"70% взрослых в ЕС полностью вакцинированы. Я хочу поблагодарить многих людей, кто сделал это великое достижение возможным", - написала она в твиттере.

"Но мы должны идти дальше! Нам нужно, чтобы вакцинировалось больше европейцев. И нам нужно также вакцинировать остальной мир", - добавила она.

В начале августа фон дер Ляйен сообщала, что в Евросоюзе 60% всего взрослого населения уже полностью вакцинированы от COVID-19.

Между тем, накануне понедельник региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Европе Ханс Клюге указывал, что в ВОЗ серьезно обеспокоены замедлением в Европе темпов вакцинации от COVID-19 и опасаются существенного увеличения к зиме показателей смертности в регионе среди инфицированных.

"На прошлой неделе зафиксировали рост на 11% числа смертей в регионе - согласно надежным прогнозам, ожидается, что в Европе к 1 декабря будут иметь место еще 236 тыс. смертей", - сказал тогда Клюге.

Источник

вакцинация, ЕС, COVID-19
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