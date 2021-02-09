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Украинцы больше доверяют Разумкову, чем Зеленскому - опрос Центра Разумкова

10.02.2021 / 12:16
Уровень доверия к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову превышает доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 29 января по 3 февраля.

Согласно данным соцопроса, большинство респондентов выражают недоверие ко всем политикам, чья фамилия была представлено в опроснике, однако несколько чаще по сравнению с другими политиками доверие выражается Разумкову (ему доверяют 32% опрошенных, но не доверяют ˗ 53%) и Зеленскому (соответственно 26,5% и 65,5%).

При этом доверие лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко выразили 22% опрошенных (не доверяют ему 70%), лидеру партии "Европейская солидарность", пятому президенту Петру Порошенко ˗ соответственно 19,5% и 75,5%, лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко - соответственно 19% и 75%, экс-лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку ˗ соответственно 18% и 70%, главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку - соответственно 15% и 77,5%, экс-президенту Грузии Михэилу Саакашвили ˗ соответственно 14% и 74%, сопредседателю партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадиму Рабиновичу ˗ соответственно 14% и 76,5%, главе МВД Арсену Авакову - соответственно 12% и 76% , премьер-министру Денису Шмыгалю - соответственно 8% и 71,5%, руководителю Офиса президента Андрею Ермаку - соответственно 6% и 64%, генеральному прокурору Ирине Венедиктовой - соответственно 5% и 60%.

Исследование проводилось методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Источник

опрос, доверие, Зеленский, Разумков
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