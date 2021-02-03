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Дубинского официально выгнали из фракции "Слуга народа"

03.02.2021 / 13:50
Народного депутата Александра Дубинского официально исключили из фракции монобольшинства "Слуга народа".

Об этом шла речь на заседании парламента 2 февраля

Спикер ВР Дмитрий Разумков зачитал сообщение о том, что Дубинского исключили из фракции.

Прямая речь: "Согласно решению заседания депутатской фракции политической партии "Слуга народа" от 1 февраля 2021 года сообщаю об исключении народного депутата Александра Дубинского из состава депутатской фракции "Слуга народа".

Напомним: 1 февраля "Слуга народа" на своем заседании проголосовала за исключение из своих рядов Дубинского.

За его исключение отдали свои голоса 198 членов фракции, 29 - против, 19 - не голосовали.

На фракции не было обсуждения, Дубинскому слово не давали.

Сам Дубинский назвал свое изгнание "манипулятивной историей" и "чистым фарсом".

Ранее США ввели санкции против Дубинского из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.

Президент Владимир Зеленский просил выйти Дубинского из фракции "Слуга народа", тот отказался.

29 января во фракции "Слуга народа" начали собирать подписи за исключение Дубинского.

Источник

ВР, Слуга народа
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