Виктор Медведчук: Требуем импичмента Президента Зеленского, грубо поправшего нормы права и Конституции Украины

Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Мы готовы к борьбе. Мы будем делать все, чтобы инициировать процедуру импичмента Президента, который нарушает Конституцию», ‒ сказал он.

По словам политика, действующим законодательством Украины не предусмотрена возможность введения санкций в отношении граждан своей же страны либо отечественных предприятий.

«В соответствии с законом, на основании которого были введены санкции, они не могут применяться к гражданам Украины, а также к юридическим лицам, зарегистрированным по украинскому законодательству. Это возможно по отношению к нерезидентам, лицам, имеющим иностранное гражданство, а также к лицам без гражданства и иностранным юридическим компаниям, ‒ объяснил Медведчук. – Других оснований для применения санкций к гражданину Украины, народному депутату, члену Политсовета нашей партии Тарасу Козаку нет ни в действующем законодательстве, ни в Конституции. Также хочу подчеркнуть, что никакого влияния на украинские компании, обладающие лицензиями на вещание "112 Украина", NewsOne и ZIK, нет и не могло быть».

Виктор Медведчук уточнил, что, подписав вчера незаконное решение СНБО, глава государства не задумываясь оставил без работы 1500 сотрудников трех телеканалов, 634 из них – журналисты.

«Это началось с обысков телеграм-каналов. Потом закрыли телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne. Но мы будем защищать журналистов. Мы будем защищать работников каналов, которые пострадали от беспредела, от узурпации власти. Также мы будем защищать интересы зрителей, которых ограничили в праве на получение объективной и справедливой информации», ‒ пообещал он.

По словам Виктора Медведчука, последние действия власти – это попытка «закрыть рот тем, кто доносит людям правду, и эта правда очень горькая для господина Зеленского».

«Этот террор будет продолжаться. Потому что власти нужно скрыть собственные провалы, ‒ уверен парламентарий. ‒ Скрыть то, что происходит с тарифами на коммунальные услуги, отвлечь внимание украинцев от того, в каком состоянии зарплаты, пенсии, что с рабочими местами, как ведется борьба с коронавирусом, и многое другое. Поэтому власть начала войну со СМИ – объективными и оппозиционными».

Также председатель Политсовета ОПЗЖ рассказал о юридических механизмах обжалования санкций, к которым намерена прибегнуть политсила.

«Указ Президента, в действиях которого есть признаки уголовного преступления, будет обжалован в Верховном Суде Украины, в Европейском суде. Мы будем обращаться во многие суды, в международные инстанции. Мы доведем до сведения всех, что грубо нарушена свобода слова. Создан прецедент, который убирает все правовые преграды для действий Президента. И этот преступный беспредел надо остановить», ‒ заявил Медведчук.

Политик напомнил, что в истории Украины уже был случай закрытия телевизионного канала – в 90-х такая участь постигла канал «Гравис». Тогда это стоило поста главе государства Леониду Кравчуку. Аналогичная участь постигнет Владимира Зеленского.

«Закрыл его Президент Украины Кравчук. Чем закончилось это на выборах 1994 года, мы все знаем. Я уверен, такая судьба ждет и Президента Зеленского. Не знаю, думал ли он, на что идет. Не знаю, как и кто ему посоветовал, кто им руководил (а здесь очевиден элемент внешнего управления), но он сделал то, что погубит его политически как Президента страны», ‒ заявил Виктор Медведчук.

Политик уверил, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» объявляет борьбу узурпаторам власти, будет добиваться отмены незаконных санкций и импичмента всеми законными методами.

«Мы будем идти правовым путем. Важно выдержать законодательную процедуру. Вопрос импичмента очень сложный, нужно 226 голосов народных депутатов, чтобы начать процедуру импичмента. Но мы будем бороться. Мы не собираемся опускать руки, мы не собираемся сдаваться узурпаторской власти», ‒ заявил Виктор Медведчук.